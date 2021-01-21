Ожидать чего-то нового, кроме покровительственного тона, не следует, – Азаров о Байдене и Украине

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Экс-премьер вспомнил события, которые свидетельствуют об отношении Джо Байдена к Украине

Ожидать чего-то нового от президента США Джо Байдена в отношении Украины, кроме продолжения покровительственного тона в реализации политики, которая проводилась американцами при президентстве Барака Обамы, не следует.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK во время включения заявил премьер-министр Украины в 2010-2014 годах Николай Азаров.

Николай Азаров спрогнозировал, какой может быть внешняя политика новой администрации президента США Джо Байдена. Бывший премьер напомнил, что Байден – это человек, который восемь лет занимал должность вице-президента США во время пребывания на президентском посту Барака Обамы, и принимал активное участие в жизни Украины.

"Поэтому мы знаем, что нас ожидает. Я напомню несколько вех. Он приехал в Киев, спокойно сел на председательское место, то есть посадил всех высших украинских чиновников за стол и в течении, не знаю, сколько там по протоколу, 40 или 50 минут вправлял мозги в прямом и переносном смысле. Конечно, я думаю, что сам Байден не определял место своего сидения в зале, но садиться во главе стола, это, конечно, или угоднический украинский протокол, или американский протокол недосмотрел, но это было неэтично, недипломатично. И когда он зашел в зал и ему указали на место, и он по-хозяйски сел на председательское место, вот это уже явно обозначило его отношение к Украине", – сказал он.

Николай Азаров указал и другой пример.

"Нам известно, как он сам, уже будучи в отставке, рассказывал, так сказать, со смешками, со смехом, как он уволил генерального прокурора, как он разговаривал с Порошенко. Это же было опубликовано в американской печати, не в нашей. В нашей могли, может быть, засомневаться. Но вот он сам давал интервью, и вот, так сказать, достаточно уверенно говорил, что вот я сказал - уволь его, и он его уволил в течении часа. То есть мы видим его отношение к Украине. Можна вспомнить, конечно, распечатанные переговоры его с Порошенко, где Порошенко, ну, просто, так сказать, подстилался, будем говорить, перед ним", – отметил бывший глава правительства.

Николай Азаров резюмировал, что поэтому ожидать чего-то нового, кроме покровительственного тона в реализации той политики, которая проводилась американцами в те годы, просто не следует.

Напомним, накануне состоялась инаугурация 46 президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена.

Впоследствии стало известно, что новоизбранный президент США Джо Байден подписал первые 15 указов, среди которых вернул страну во Всемирную организацию здравоохранения.

Как сообщали, в дополнение к принятым в день инаугурации решениям, администрация нового американского президента Джо Байдена представила свой амбициозный план дополнительных действий в течение первых 10 дней пребывания у власти.