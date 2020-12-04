Штраф и ограничение свободы: Рада вернула наказание за ложь в декларациях

Верховная Рада Украины ІХ созыва Офис президента

Законопроект поддержали 289 нардепов

Верховная Рада Украины поддержала проект закона, который предусматривает ответственности за недостоверное декларирование. Соответствующий законопроект поддержали 289 нардепов.

В частности, этот законопроект вносит изменения в примечания к статье 1726 Кодекса об административных правонарушениях. Это позволит штрафовать чиновников в случае, когда сведения в их декларации будут отличаться от достоверных на сумму от 100 до 500 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Сейчас этот порог установлен на уровне от 100 до 250 прожиточных минимумов.

В то же время это позволит изменить порог уголовной ответственности за ложь в электронных декларациях.

Так, если сведения в е-декларации отличаются от достоверных на сумму от 500 до 4000 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, это будут наказывать штрафом от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Если эта сумма будет превышать 4000 прожиточных минимумов, то за это грозит штраф в размере от 3 до 5 тысяч таких минимумов или общественные работы от 150 до 240 часов, или ограничение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Также этот законопроект дополнит одну из статей Уголовного кодекса и позволит привлечь к ответственности тех чиновников, которые умышленно не подают электронные декларации. За такое нарушение грозит штраф в размере от 2500 до 3 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественные работы от 150 до 240 часов, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Напомним, 3 ноября Высший антикоррупционный суд закрыл первое дело за недостоверное декларирование имущества. В частности, речь идет о деле экс-главы Запорожской ОГА Константина Брыля, который не указал в декларации четыре "Мерседеса" и один "Ленд Ровер", два эллинги (место для парковки катеров) в Крыму, паркоместа, квартиры, земельные участки и тому подобное.