Ответственность за "клонов" на выборах достаточно размытая, – политолог

Алексей Якубин Фото из открытых источников

Алексей Якубин объяснил, чем грозит отказ регистрировать кандидатов с похожими фамилиями

Ответственность за применение технологии "клонирования" во время выборов довольно размыто. В то же время, отказ регистрировать кандидатов с похожими фамилиями грозит судебными исками.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог Алексей Якубин.

Эксперт отметил, что в Украине пытались решить проблему с созданием "клонов" во время выборов.

"На уровне Избирательного кодекса была попытка частично снять эту проблему, но, если человек действительно имеет схожую фамилию, то как действовать в таком случае? То есть человек может говорить: "А я тоже хочу участвовать в политике". Но у кандидатов..., то есть мы должны понимать, что это технология, "клон" должен хотя бы частично, хоть немного отобрать", – отметил политолог.

По его словам, во время голосования "клоны" могут оттянуть на себя часть голосов за кандидатов и повлиять на результаты волеизъявления.

"Ответственность будет достаточно размытой, потому что всегда можно говорить, что такой же человек с такой же фамилией хочет участвовать", – добавил Алексей Якубин.

Эксперт согласился, что ЦИК может отказать в регистрации кандидата-"клона", однако в дальнейшем от этих кандидатов будут судебные иски.

Напомним, политолог Александра Решмедилова заявляла, что на местных выборах можно будет наблюдать внутрипартийную борьбу кандидатов. И если два или более кандидатов будут иметь серьезные амбиции, это может закончиться и компроматами, и дополнительными "серыми" и "черными" технологиями.

А журналистка Светлана Крюкова говорила о том, что партия власти к местным выборам активно применяет технологию по созданию "клонов" кандидатов, которая позволяет украсть у крупных игроков победу в первом туре.

В свою очередь, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев констатировал, что до тех пор, пока в Украине есть армия бедных, всегда найдется "маршал Гречка", который будет осуществлять подкуп избирателей.