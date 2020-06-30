Ответа Зеленского на письмо Медведчука ждут все украинцы, – Опанащенко

Основные вопросы письма – вопросы мира и низкого уровня жизни

Президент Владимир Зеленский должен ответить на письмо главы политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, потому что этого ответа ждут и все украинцы.

Об этом во время включения в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK заявил член партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Михаил Опанащенко.

"Президент должен ответить! Все-таки одна из крупнейших фракций "Оппозиционная платформа - За жизнь" ставит вопрос. А пользуясь статусом народного депутата, и, согласно закону о народных депутатах, о президенте, ответ должен быть. Тем более, что этого ответа ждут и все украинцы. Ведь основные вопросы – вопросы мира, низкого уровня жизни и мировой изоляции", – отметил политик.

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Кроме этого Опанащенко добавил, что все общество ждет от президента четкой реакции и действий относительно скандальных заявлений народного депутата от провластной партии Галины Третьяковой, поскольку с помощью рейтинга самого Зеленского такие политики попали во власть.

"Он должен сделать выводы, ведь под его рейтингом к управлению страной пришли такие люди. И больше всего пугает то, что это монобольшенство может принять любой закон. Но смотря на такие заявления, какими могут быть последствия этих законов? Поэтому президенту надо исправить эту ошибку – ему необходимо распустить Верховную Раду", – убежден Опанащенко.

Как сообщалось, "Оппозиционная платформа - За жизнь" настаивает, чтобы президент Владимир Зеленский публично отреагировал на письмо, которое ему написал Виктор Медведчук.

Напомним, в письме Зеленскому Медведчук призвал главу государства принять реальность, в которой он существует.

"Президент должен принять реальность, в которой он существует, ‒ ту Украину, о которой Вы узнали, быть может, даже больше, чем хотели, ее проблемы и трудности, желания и ожидания. Но это неизбежно придется сделать, если Вы хотите строить Украину, а не делать вид, что строите ее, улучшать жизнь людей, а не "проводить реформы".

Если Вы хотите сделать Украину успешной страной, то Вам стоит начать с себя. А быть успешным для Президента не означает идти путем концентрации своей власти, как это делали и Ющенко, и Янукович, и Порошенко", - подчеркнул в письме Медведчук.