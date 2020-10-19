Ответ на вызовы перед страной: В "Слуге народа" назвали, о чем хотели бы услышать от президента в ВРУ

Даниил Гетманцев.Фото из открытых источников

Президент должен очертить основные шаги для решения проблем, говорят в монобольшинстве

В послании президента Украины Владимира Зеленского к народным депутатам должен быть ответ на те вызовы, которые сегодня стоят перед страной: мир, COVID-19, борьба с бедностью, развитие экономики и другие.

Об этом во время брифинга, который транслировал телеканал ZIK, заявил народный депутат Украины от партии "Слуга народа", председатель налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев.

Парламентарий отметил, что завтрашнее обращение президента Украины Владимира Зеленского в Верховной Раде инициировано Конституцией Украины, поскольку он ежегодно должен обращаться к парламенту со своим посланием.

"Что я хотел бы услышать в этом послании – это, действительно, ответ на те вызовы, которые у нас сегодня есть и стоят перед страной. Это мир, война, это COVID-19, это развитие промышленности, развитие экономики, борьба с бедностью. Я хотел бы завтра, бесспорно, не видеть подробную программу действий, но видеть те основные шаги, которые очерчивает президент как путь к решению всех этих проблем", – отметил народный депутат.

Даниил Гетманцев, отвечая журналистам, действительно ли вопросы из так называемого опросника президента Украины Владимира Зеленского, которые гражданам зададут на избирательных участках 25 октября, в день местных выборов, сегодня на самом деле волнуют людей, отметил: "В том числе".

Как сообщали, президент Украины Владимир Зеленский выступит на заседании Верховной Рады во вторник, 20 октября.

Добавим, 25 октября, в день местных выборов, украинцам зададут пять вопросов в рамках всенародного опроса от президента Украины Владимира Зеленского.