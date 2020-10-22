Отсутствие правил ведения бизнеса мешает Украине создать условия позитивного инвестиционного климата, – Марчевский

Артем Марчевский Фото из открытых источников

Отсутствие правил ведения бизнеса и гарантий защиты инвестиций мешает Украине создать условия позитивного инвестиционного климата. Об этом в эфире телеканала "112 Украина" заявил руководитель Молодежного Крыла ОПЗЖ Артем Марчевский.

По мнению политика, украинская власть должна придерживаться политики экономического прагматизма, а не действовать в интересах западных партнёров.

"Вы сравниваете Украину с Южной Кореей, оправдывая нашу мертвую экономику отсутствием крупных международных предприятий. А что мешает эти предприятия построить? Что мешает создать условия, чтобы предприятия, расположенные в Китайской Республике и Южной Корее, строили заводы здесь и платили налоги этой стране? Мешает отсутствие нормальных правил ведения бизнеса и гарантий защиты инвестиций. И при этой власти, к сожалению, никогда этого не будет. Они сейчас всячески это демонстрируют. Нам необходимо выбирать новую нормальную власть, которая будет вести политику экономического прагматизма. Думать об украинцах, а не переживать о том, что подумают западные кураторы", - заявил Марчевский.

Напомним, недавно руководитель Молодежного крыла ОПЗЖ Артем Марчевский заявил, что о зоне свободной экономической торговли на Донбассе не может быть и речи.