Стало известно, кто временно возглавит Нацбанк после Смолия

Екатерина Рожкова Фото из открытых источников

Обязанности председателя НБУ будет исполнять его первый заместитель

После увольнения главы Национального банка Украины Якова Смолия его обязанности временно будет исполнять первый заместитель Екатерина Рожкова. Об этом сообщает "Укринформ".

"До назначения главы Национального банка, я буду исполнять обязанности главы Нацбанка", – заявила Рожкова во время брифинга в НБУ 3 июля.

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Напомним, 1 июля глава НБУ Яков Смолий написал заявление об отставке. По его словам, он сделал это, поскольку в течение длительного времени на Национальный банк осуществляется систематическое политическое давление.

На следующий день постановление под номером №3772 было внесено в Верховную Раду. После чего комитет Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики его поддержал.

А 3 июля во время заседания ВРУ Яков Смолий заявил, что его заявление об отставке является протестом против политического давления на НБУ. В тот же день Рада уволила его с должности главы Национального банка.