Отсрочка выборов существенно повлияет на результат, но измены в этом нет, – Буряченко

Перенос выборов приведет к расходам участников кампании, констатировал эксперт

Отсрочка местных выборов даже на два месяца приведут к безумным финансовым затратам для участников избирательной компании и существенно повлияет на результаты волеизъявления. Однако измены в переносе выборов нет, поскольку в этом году из-за карантина так поступили 40 стран.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил кандидат политических наук, политический эксперт Алексей Буряченко.

Эксперт отметил, что вопрос отсрочки выборов законодательством не урегулирован.

"А учитывая те законодательные инициативы, которые мы видим, о внесении изменений в закон о военно-гражданских администрациях на территории Донецкой и Луганской областей, что по мотивированному решению Центральной избирательной комиссии, если она не в состоянии обеспечить проведение выборов, там, соответственно, выборы проведены не будут и будет вводиться на административных территориях ВГА", – сказал Алексей Буряченко.

Он отметил, что похожая история может произойти с карантином – Центральной избирательной комиссии в рамках адаптивного карантина могут предоставить полномочия определять те места, где они мотивировано не смогут обеспечить охрану и отсрочить выборы.

"Это очень интересная история и очень интересная технология, потому что отсрочка может произойти, например, на два месяца. Такова международная практика. А мы понимаем, что два месяца для участников кампании – это безумные финансовые затраты. Поэтому это может существенно повлиять на результат выборов", – сказал Алексей Буряченко.

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Эксперт добавил, что измены в переносе выборов нет, поскольку с учетом карантина 40 стран мира в этом году перенесли выборы.

Алексей Буряченко также отметил, что во время избирательной кампании "слуги народа" будут использовать два новых слова в слоганах – "Вместе" и "Совместно", однако, убежден эксперт, в этот раз такая технология не сработает. Он объяснил – рейтинг местных властей всегда как минимум вдвое выше, чем у центральной.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала постановление №3809, назначив местные выборы на 25 октября 2020 года.

Как сообщали, в ЦИК отметили: местные выборы в Украине состоятся в сложных условиях. Осложнения происходят из-за изменений избирательного закона и пандемии COVID-19.