Отрыв между кандидатами в США настолько невелик, что противоречие, кто выиграл, может решаться судами, - Грищенко

Экс-министр иностранных дел Украины Константин Грищенко. Фото: rudenko.kiev.ua

На этом этапе любые сценарии есть в пределах возможного, заявил дипломат

Отрыв между кандидатами на должность президента США настолько небольшой, что противоречие относительно того, кто выиграл выборы, может решаться в судах.

Об этом в эфире ток-шоу "15" на телеканале ZIK заявил дипломат, в прошлые годы вице-премьер и дважды – министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

Дипломат прокомментировал ход и предварительные результаты президентских выборов, которые накануне состоялись в США.

"Если будет победа Байдена или Трампа, то она будет настолько близка, то есть отрыв будет такой небольшой, что есть серьезная угроза того, что, в конечном счете, это противоречие, кто выиграл, будет решаться и судами, и, может, даже дойти до голосования в Нижней палате. На этом этапе любые сценарии есть в пределах возможного", – отметил Константин Грищенко.

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Напомним, 3 ноября в Соединенных Штатах состоялись выборы президента и вице-премьера. Американцы выбирали 35 сенаторов, 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов и местные органы власти.

Как сообщали, рекордные свыше 100 млн избирателей досрочно проголосовали на выборах президента США до дня выборов.

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