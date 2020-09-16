Отравление Навального: Украина призвала мир продолжить скоординированное давление на РФ

Алексей Навальный Фото из открытых источников

Украина доверяет результатам анализа биологических проб Навального, осуществленных лабораторией Бундесвера

Министерство иностранных дел Украины обратилось к международному сообществу с призывом продолжить скоординированное давление на Российскую Федерацию в связи с применением боевого химического вещества из группы "Новичок" против одного из лидеров российской оппозиции Алексея Навального. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

В ведомстве отметили, что Украина с беспокойством восприняла заявление немецкого правительства о результатах анализа биологических проб Навального. По словам пресс-службы, это может свидетельствовать об использовании Россией химического вещества из группы "Новичок", что является запрещенным соответствующей Конвенцией.

"Украина полностью доверяет результатам глубокого анализа биологических проб Алексея Навального, осуществленных лабораторией Бундесвера, а также независимым исследованием профильных лабораторий во Франции и Швеции, которые бесспорно подтвердили отравление, вызванное применением боевого химического вещества нервно-паралитического действия", - говорится в сообщении.

Украина еще раз подтвердила свою позицию, что применение химического оружия кем угодно, где угодно и при любых обстоятельствах является грубым нарушением международного права и должна быть сурово осуждено.

Исходя из вышесказанного, Украина обращается к международному сообществу с призывом продолжить скоординированное давление на Россию с тем, чтобы она прекратила угрожать мировой безопасности и нарушать международное право путем агрессии против собственных граждан и других государств.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что осуждает отравление российского оппозиционера Алексея Навального и ждет более детальной информации по инциденту.

Позднее Шведский институт оборонных исследований (FOI) подтвердил отравление российского оппозиционера Алексея Навального нервно-паралитическим веществом из группы "Новичок".