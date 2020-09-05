Отношения с Беларусью сохраняются, несмотря на паузу, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба Фото из открытых источников

Украинская сторона приостановила контакты и встречи только между министерствами и государственными ведомствами

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что несмотря на дипломатическую паузу, отношения между Украиной и Беларусью сохраняются. Пауза касается только контактов между официальными представителями двух государств, сказал глава МИД Украины в интервью " Радио Свобода".

По его словам, украинская сторона приостановила контакты и встречи между министерствами и государственными ведомствами, которых всегда было очень много, хоть они и проходят незаметно.

"Вот это все мы поставили сейчас на паузу для того, чтобы дождаться спокойного урегулирования кризиса и уже тогда смотреть, как дальше выстраивать отношения с Беларусью. Сами отношения сохраняются. И дипломатические отношения, и отношения в более широком смысле - между нашими народами", - пояснил Дмитрий Кулеба.

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Напомним, недавно министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что все процессы и контакты между Украиной и Беларусью сейчас поставлены на паузу. По словам министра, контакты будут возобновлены, когда ситуация не будет нести репутационных последствий для Украины.