"Отношение не было однозначным": В Офисе президента отреагировали на смерть Кернеса

Геннадий Кернес

У Зеленского заявили о собственном видении развития Харькова у умершего мэра

В Офисе президента отреагировали на смерть городского головы Харькова Геннадия Кернеса, назвав отношение к нему в обществе "неоднозначным". Соответствующее сообщение обнародовала пресс-служба ОП в Telegram.

В частности, у Зеленского отметили, что жизненный путь Кернеса исключает единодушное мнение. "Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках", – написали в ОП.

В то же время в Офисе считают, что Кернес имел собственное видение развития Харькова и вкладывал в это свои эмоции и компетенции. "Если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и такой же социально ориентированное содержание городской политики, это будет минимум того, что необходимо для памяти о мэра Геннадия Кернеса. Соболезнуем близким, семье и харьковчанам", – говорится в сообщении.

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Напомним, сегодня, 17 октября, стало известно, что мэр Харькова Геннадий Кернес умер в результате коронавирусной болезни COVID-19. Его сердце остановилось ночью.

Впоследствии первый заместитель городского головы Харькова Игорь Терехов в эфире телеканала ZIK подтвердил информацию о смерти Кернеса. Чиновник добавил, что похороны ориентировочно состоится либо в понедельник, либо во вторник.