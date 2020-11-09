Отношение к Украине будет более придирчивое и жесткое, - Грищенко о выборах в США

Константин Грищенко Скриншот видео

Дипломат спрогнозировал, какой может быть международная политика США при президенте Байдене

После президентских выборов в США следует ожидать более жесткой позиции в отношении России, по сдерживанию Китая, восстановлению нормальных отношений с партнерами по НАТО, а относительно тех процессов, которые происходят в Украине, отношение будет придирчивое и более жесткое.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK во время включения заявил дипломат, в прошлые годы вице-премьер и дважды – министр иностранных дел Украины Константин Грищенко.

Дипломат спрогнозировал, какой может быть международная политика США после президентских выборов и победы кандидата Джо Байдена.

"В данном случае мы можем ожидать продолжения того, что провозгласил Джо Байден перед выборами, – более жесткой позиции политики в отношении России, достаточно жесткой политической линии по сдерживанию Китая, но, вместе с тем, готовности к договоренностям в принципиальных для американцев вопросах и с Россией, и с Китаем; восстановления нормальных отношений с партнерами по НАТО и с ведущими странами, которые для нас очень важны. А что касается Украины, то, я думаю, здесь мы будем иметь более придирчивое, более жесткое отношение к тем процессам, которые сегодня у нас происходят", – отметил Константин Грищенко.

Дипломат объяснил, что президент США Дональд Трамп не очень интересовался Украиной, следовательно, не было какой-то группы ведущих исполнителей, которые должны выполнять указания политического лидера, поскольку политический лидер не давал таких указаний, по крайней мере, привычным способом.

"А вот сейчас это будет", – убежден Константин Грищенко.

Напомним, 7 ноября в США несколько средств массовой информации на основе данных о подсчете бюллетеней и своих экспертных оценках объявили о победе Джо Байдена на выборах главы страны. По предварительным подсчетам, Байден победил в Пенсильвании, и в целом по стране набрал 273 голоса выборщиков из 270 необходимых.

Сразу после этого Джо Байден заявил о его избрании на должность главы государства. По словам политика, он обещает быть президентом всей страны.

В свою очередь, Дональд Трамп подчеркнул, что штаб будет оспаривать результаты выборов в суде на следующей неделе и добавил, что "Байден спешит ошибочно поставить себя вместо победителя".