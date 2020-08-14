Отменой выборов на Донбассе власть лишает граждан конституционного права, – Юрий Загородний

Юрий Загородний "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Народный депутат назвал мотивы таких действий власти

Отменой местных выборов на подконтрольных территориях Донбасса власть лишает граждан Украины конституционного права – избирательного права.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил народный депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь") Юрий Загородний.

Парламентарий напомнил, что территории, на которых Центральная избирательная комиссия отменила проведение местных выборов, ссылаясь на представление руководителей военно-гражданских администраций, являются подконтрольными правительству.

"Это Украина, и там выборы должны состояться", – подчеркнул Юрий Загородний.

Народный депутат процитировал соответствующие статьи Основного закона и подчеркнул, что Конституция Украины дает всем гражданам страны избирательное право и право выбирать себе власть.

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"Следующее. На этих территориях выборы происходили, два тура президентских выборов, и там избиратели отдали свои голоса за действующего президента Украины Владимира Александровича Зеленского. Там состоялись досрочные выборы в Верховную Раду Украины, и в Верховную Раду Украины на этих территориях победила "Оппозиционная платформа – За жизнь". И сегодня рейтинг нашей политической силы "Оппозиционная платформа - За жизнь" неуклонно растет, и не только на этих территориях, но и по многим регионам страны. Власть боится роста рейтинга и влияния нашей политической силы "Оппозиционная платформа – За жизнь", и ничего другого не придумала, как пойти простым путем – отменить выборы, не понимая, что они лишают граждан конституционного права, избирательного права. Тем самым нарушил президент, нарушена еще одна статья Конституции – это 104 и 106 статьи Конституции, это присяга президента Украины и полномочия президента Украины. Нарушение Конституции – это преступление, а за преступление всегда нужно отвечать", – сказал Юрий Загородний.

Парламентарий подчеркнул, что власть должна опомниться, и Центральная избирательная комиссия должна набраться политической смелости и политической ответственности перед гражданами Украины и отменить свое постановление. А тех, кто инициировал принятие такого постановления – руководителей ВЦА, следует привлечь к ответственности, резюмировал парламентарий.

Фото из открытых источников

Как сообщали, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василий Нимченко заявлял, что в ситуации с отменой выборов в Донецкой и Луганской областях присутствует преступный сговор между Банковой, военными администрациями и ЦИК.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василий Нимченко обратился к директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника и сообщил о совершении преступлений, связанных с избирательным процессом в Украине.