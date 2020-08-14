Отмена выборов на Донбассе – это государственное преступление, – Дудкин

Военный и политический эксперт Юрий Дудкин Скриншот видео

Речь может идти только о переносе выборов, но власть хочет именно отменить их, отметил эксперт

Запрет местных выборов на Донбассе - это прямое нарушение Конституции, это государственное преступление, которое заключается в злоупотреблении властью.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявил военный и политический эксперт Юрий Дудкин.

"Здесь прозвучало, что главы военно-гражданских администраций имеют право на какие-то действия в отношении выборов, проведения, непроведения... Да, они имеют, но как уже звучит в обращении к ЦИК от глав этих администраций, там большой очень документ, но канва-то - в целях безопасности, они якобы об этом говорят. Но они не имеют права отменять выборы, поймите это. Это конституционное право всех граждан Украины. Речь может идти только о переносе выборов, и это должна утвердить Центральная избирательная комиссия. Но они же этого не хотят. Они хотят именно отменить выборы, и это ясно, как божий день", – заявил Юрий Дудкин.

Эксперт продолжил: "Второй момент, очень интересный. Ну, хорошо, господин Зеленский уже заявил, что он хочет идти в президенты на второй срок. А если он не попадет, а если его не изберут? Если станет президентом другой человек от другой политической силы? И в следующие выборы в местные советы или Верховную Раду он скажет, тот президент будет инициировать - надо же отменить, наверное, выборы и в Одессе, они что-то от меня не в восторге. А давайте еще отменим выборы в Мариуполе, а давайте еще где-то. Это прецедент. То есть прямое нарушение Конституции... Это государственное преступление, злоупотребление властью".

Как сообщали, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василий Нимченко заявлял, что в ситуации с отменой выборов в Донецкой и Луганской областях присутствует преступный сговор между Банковой, военными администрациями и ЦИК.

Напомним, народный депутат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василий Нимченко обратился к директору Национального антикоррупционного бюро Украины Артему Сытнику и сообщил о совершении преступлений, связанных с избирательным процессом в Украине.