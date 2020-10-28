Отмена ограничений зарплат в наблюдательных советах – это заигрывание с МВФ, – Войцицкая
В стране, где люди считают каждую копейку, платить иностранцам огромные зарплаты – это цинично, подчеркнула политик
То, что правительство сняло ограничения по размеру зарплат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов, – это заигрывание с МВФ.
Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины предыдущего созыва Виктория Войцицкая.
Гостья ток-шоу, комментируя решение правительства отменить ограничения размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий, отметила, что в стране, где люди считают каждую копейку, платить иностранцам огромные зарплаты – это цинично.
Виктория Войцицкая напомнила, что создание наблюдательных советов объясняли борьбой с коррупцией. На примере наблюдательного совета одной из крупнейших компаний в энергетическом секторе бывший народный депутат рассказала, как член этого наблюдательного совета Лев Пидлисецкий обнародовал данные о том, как обворовывают компанию, однако в итоге именно его, украинца, оттуда уволили, а иностранцев в наблюдательном совете оставили.
"Для меня это является признаком полного провала и цинизма как раз самой идеи внедрения наблюдательных советов, особенно, с точки зрения иностранцев, в их присутствии, как такой таблетки, которая решит все проблемы и коррупцию в государственных компаниях", – отметила Виктория Войцицкая.
Гостья ток-шоу поделилась предположением, почему правительство сняло ограничения по размеру зарплат: "Я думаю, что это идея заигрывания с Международным валютным фондом".
Напомним, Кабинет министров Украины отменил ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий.
Ранее появилась информация, что для получения нового транша от Международного валютного фонда украинским властям необходимо выполнить четыре условия, среди которых, в частности, снятие ограничений на зарплаты чиновников и членов наблюдательных советов.