Отмена ограничений зарплат в наблюдательных советах – это заигрывание с МВФ, – Войцицкая

Виктория Войцицкая Скріншот із відео

В стране, где люди считают каждую копейку, платить иностранцам огромные зарплаты – это цинично, подчеркнула политик

То, что правительство сняло ограничения по размеру зарплат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов, – это заигрывание с МВФ.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины предыдущего созыва Виктория Войцицкая.

Гостья ток-шоу, комментируя решение правительства отменить ограничения размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий, отметила, что в стране, где люди считают каждую копейку, платить иностранцам огромные зарплаты – это цинично.

Виктория Войцицкая напомнила, что создание наблюдательных советов объясняли борьбой с коррупцией. На примере наблюдательного совета одной из крупнейших компаний в энергетическом секторе бывший народный депутат рассказала, как член этого наблюдательного совета Лев Пидлисецкий обнародовал данные о том, как обворовывают компанию, однако в итоге именно его, украинца, оттуда уволили, а иностранцев в наблюдательном совете оставили.

"Для меня это является признаком полного провала и цинизма как раз самой идеи внедрения наблюдательных советов, особенно, с точки зрения иностранцев, в их присутствии, как такой таблетки, которая решит все проблемы и коррупцию в государственных компаниях", – отметила Виктория Войцицкая.

Гостья ток-шоу поделилась предположением, почему правительство сняло ограничения по размеру зарплат: "Я думаю, что это идея заигрывания с Международным валютным фондом".

Напомним, Кабинет министров Украины отменил ограничение размера заработных плат руководителей, членов исполнительных органов и членов наблюдательных советов государственных предприятий.

Ранее появилась информация, что для получения нового транша от Международного валютного фонда украинским властям необходимо выполнить четыре условия, среди которых, в частности, снятие ограничений на зарплаты чиновников и членов наблюдательных советов.