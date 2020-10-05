Отмена ограничений зарплат членам наблюдательных советов станет для власти выстрелом себе в ногу, – политолог

Алексей Якубин Фото из открытых источников

Госкомпании не показывают финансового успеха или улучшения социальных услуг, констатировал Алексей Якубин

Отмена ограничений зарплат членам наблюдательных советов, что является одним из требований Международного валютного фонда (МВФ), может стать для украинских властей выстрелом себе ногу и стать одной из причин для отставки действующего правительства.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявил политолог, кандидат политических наук Алексей Якубин.

Политолог прокомментировал требования Международного валютного фонда о снятии ограничений на зарплаты чиновникам и членам наблюдательных советов, отметив, что общество не будет готово к такому шагу, а скрыть его не удастся.

"Получается, что мы должны возвращать эти заоблачные зарплаты, ведь речь идет о десятках миллионов гривен, мы же прекрасно понимаем уровень доходов представителей этих наблюдательных советов государственных компаний, притом, что они не показывают такого финансового успеха или не показывают нам улучшения социальных услуг, которые должны были бы нам показывать за те огромные средства, а с другой стороны, говорят о дефиците. Если говорить о возвращении, то это будет выглядеть, как некий выстрел себе в ногу со стороны власти. Потому что, я думаю, общество не будет готово к такому возвращению, а скрыть это не удастся", – сказал Алексей Якубин.

Политолог отметил, что не исключено, что отмена ограничений зарплат членам наблюдательных советов может повлечь отставку действующего правительства.

"Это будет напоминать историю со сверхвысокими выплатами заработной платы, с которой у нас этот год и начинался, что тогда вызвало колоссальный скандал, а в конце концов, это была, я думаю, одна из причин, которая, в том числе, привела к падению тогда первого правительства от "Слуги народа". Я думаю, что подобная история теперь может быть и с этим правительством, если они, в конце концов, на это решатся", – заявил Алексей Якубин.

Как стало известно, для получения нового транша от Международного валютного фонда украинским властям необходимо выполнить четыре условия, среди которых, в частности, снятие ограничений на зарплаты чиновников и членов наблюдательных советов. Об этом сообщило издание "Страна" со ссылкой на информированный источник в Министерстве финансов.

Ранее сообщали, что, по оценкам аналитиков инвестбанка "Morgan Stanley", перспектива получения Украиной нового транша от МВФ в размере 0,7 млрд долларов до конца года выглядит маловероятной в связи с количеством текущих нерешенных вопросов по программе Фонда.

В Минфине же заявили, что планируют вовсе отказаться от кредитов МВФ в 2023 году.