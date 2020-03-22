Отложите в сторону политическую борьбу: Зеленский обсудил с главами ОГА методы противодействия коронавирусу
Глава государства заявил, что совещания с регионами будут проводиться дважды в неделю
Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с председателями областных государственных администраций и городскими головами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и призвал их отложить политическую борьбу.
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
В частности, президент Зеленский отметил, что председателям ОГА нужно объединиться ради недопущения распространения эпидемии коронавируса в Украине и объяснять людям, что карантин не является шуткой.
"Сегодня существует два важных момента: это самоизоляция и преодоление паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин – это не шутки, и зачем он нужен, а также сгруппируйтесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу", - сказал он.
По его словам, теперь подобные селекторные совещания с регионами будут проводиться дважды в неделю для координации усилий и наиболее эффективного взаимодействия.
Кроме этого, Зеленский предложил всем областным центрам и областям составить список проблем на местах для их совместного решения.
На совещании также присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители профильных министерств, руководитель Офиса президента Андрей Ермак с заместителями и городской председатель Киева Виталий Кличко.
Напомним, ранее президент Зеленский предложил руководителям украинских каналов транслировать телеуроки для учащихся 5-11 классов.
Также стало известно, что он уволил своего советника Лероса.