Отложите в сторону политическую борьбу: Зеленский обсудил с главами ОГА методы противодействия коронавирусу

Фото: Офис президента

Глава государства заявил, что совещания с регионами будут проводиться дважды в неделю

Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с председателями областных государственных администраций и городскими головами по предотвращению распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и призвал их отложить политическую борьбу.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В частности, президент Зеленский отметил, что председателям ОГА нужно объединиться ради недопущения распространения эпидемии коронавируса в Украине и объяснять людям, что карантин не является шуткой.

"Сегодня существует два важных момента: это самоизоляция и преодоление паники. Пожалуйста, объясняйте людям, что карантин – это не шутки, и зачем он нужен, а также сгруппируйтесь в это нелегкое время, чтобы показать совместную работу власти, чтобы защитить украинцев. Отложите в сторону политическую борьбу", - сказал он.

По его словам, теперь подобные селекторные совещания с регионами будут проводиться дважды в неделю для координации усилий и наиболее эффективного взаимодействия.

Кроме этого, Зеленский предложил всем областным центрам и областям составить список проблем на местах для их совместного решения.

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На совещании также присутствовали премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, представители профильных министерств, руководитель Офиса президента Андрей Ермак с заместителями и городской председатель Киева Виталий Кличко.

Напомним, ранее президент Зеленский предложил руководителям украинских каналов транслировать телеуроки для учащихся 5-11 классов.

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Также стало известно, что он уволил своего советника Лероса.