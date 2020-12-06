Отключить РФ от международной платежной системы: Кравчук назвал план "Б" по Донбассу

Глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук Фото из открытых источников

Глава делегации Украины в ТКГ не исключает введения новых санкций против России

Украина предложит Западу отсоединить Россию от международной платежной системы, если в переговорах по урегулированию ситуации на Донбассе не будет сдвигов. Об этом сообщил глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Леонид Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

"Если до конца года... этого не произойдет (сдвиг в переговорах по Донбассе - ред.), то, я думаю, начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений по давлению на агрессора... Это могут быть санкции, которые имеют название Международная платежная система. Мы будем этого просить и требовать", - заявил Кравчук.

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В то же время глава украинской делегации выразил надежду на дипломатическое урегулирование ситуации, потому что война не является "философией демократической страны".

"Если Россия не хочет договориться в дипломатический, политический способ, мы должны сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность Украины из-за давления мирового сообщества и Украины. А формы давления мы найдем", – заверил он.

Напомним, недавно Леонид Кравчук заявил, что "План совместных действий" по урегулированию конфликта на Донбассе может стать предпосылкой для встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента России Владимира Путина.