Отчитываться буду перед людьми, а не партиями: ЦИК официально признала Юлию Светличную победителем на довыборах в Раду

Фото из открытых источников

На довыборах в парламент в Харьковской области избрали Юлию Светличную. После подсчета голосов на 179 избирательном округе она одержала уверенную победу – ее поддержали 78% избирателей.

Об этом сообщили в эфире телеканала ZIK.

Шестеро оппонентов Юлии Светличной на выборах получили от 1 до 8%, а остальные – еще меньшую поддержку.

"Как и говорила ранее – ни к одной фракции не уйду и буду отчитываться перед людьми, а не перед партиями. Слово держу и сделаю все от меня зависящее, чтобы объединить всех неравнодушных – неравнодушных к здоровью и жизни людей, развитию экономики и промышленности, к защите украинской земли, сохранению больниц, школ и повышению социальных гарантий", – заявила Юлия Светличная.

Новости по теме: Останутся без медицинской помощи: В Харьковской области депутат Свитличная выступила против закрытия медучреждений

Как сообщалось, 15 марта в Харьковской области состоялись промежуточные выборы народного депутата Украины в одномандатном избирательном округе №179.