От Украины никто ничего не может требовать, – Зеленский об "особом статусе Донбасса"

Президент Украины Владимир Зеленский Фото с открытых источников

Владимир Зеленский заявил, что Украина - независимое государство

Президент Владимир Зеленский отметил, что от Украины никто не может ничего требовать на международной арене, в том числе, принятия закона об "особом статусе Донбасса". Об этом глава государства заявил 4 июля на брифинге в городе Южное Одесской области, сообщает Интерфакс-Украина.

Такой ответ украинский лидер дал на вопрос о том, соответствует ли действительности информация о требовании Российской Федерации к Украине представить закон об "особом статусе Донбасса" до 6 июля.

"Во-первых, никто от Украины ничего не может требовать, мы – независимая страна. Мне кажется, что здесь всем нужно поработать над риторикой. Тем более, что это уже международная риторика", – отметил глава государства.

Также Владимир Зеленский добавил, что встреча советников лидеров государств "нормандского формата" 3 июля в Берлине прошла предментно. Однако, сейчас он не готов ее полноценно комментировать.

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"Я знаю, что очень неплохо прошла встреча, предметно. Больше ничего пока комментировать. У нас будет совещание, с г-ном Ермаком мы сегодня только прилетели в Одессу и еще детально не обсуждали с ним этот вопрос", – пояснил президент.

Напомним, 3 июля состоялась встреча советников лидеров стран "нормандской четверки", во время которой Украина, Франция и Германия заявили о готовности приложить усилия для выполнения договоренностей Парижского саммита. Однако, Россия взяла паузу в этом вопросе.

Позже в Кремле заявили, что к "нормандской" встрече Украина должна принять десятки законов и согласовать их с Донбассом.