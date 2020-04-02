От сотрудничества с МВФ не выиграла ни одна страна в мире, потому что это тупик, – Елена Лукаш

Екс-министр юстиции Украины Елена Лукаш Скриншот ZIK

"Дефолт – это еще одна бабайка, которой нас пугают"

Сотрудничество с Международным валютным фондом – это тупик, и в мире нет ни одной страны, которая выиграла бы от сотрудничества с МВФ.

Об этом в эфире информационно-политического интерактивного ток-шоу "Народ против" на телеканале ZIK заявила бывшая министр юстиции Украины Елена Лукаш.

"Масса стран в разное время отказывалась выплачивать МВФ средства, но не навсегда, а до выхода страны из рецессии. Так делала Венгрия, так делала Аргентина, так делала Греция, так делала Исландия. И никуда бы МВФ не делся. Когда бы он услышал, что одна страна запускает процесс отказа от выплат внешних долгов, он бы сам пришел и вступил в торги. Он так делает с каждой страной. Дефолт - это бабайка, еще одна бабайка, которой нас припугивают. Никогда в жизни кредитор перед выбором вообще не получить или получить частями и в другое время, не выберет опцию вообще никогда не получить. Никогда такого не будет. Масса стран отказывалась сотрудничать с МВФ в момент тяжелого экономического положения, и ничего не происходило", – заявила Елена Лукаш.

Она подчеркнула, что сотрудничество с Международным валютным фондом – это тупик, и в мире нет ни одной страны, которая выиграла бы от сотрудничества с МВФ.

Как сообщалось, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев заявлял, что первый транш Международного валютного фонда в рамках новой кредитной программы может поступить в размере 4 миллиардов долларов.

Добавим, вице-премьер-министр Украины в 2016-2019 годах Павел Розенко заявлял, что после принятия закона об открытии рынка земли Международный валютный фонд не даст Украине денег, а будет ждать по меньшей мере еще двух документов.