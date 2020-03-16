Освобождение от НДС и пошлины на необходимые лекарства: примут ли депутаты закон о коронавирус

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Кроме того, предлагается предусмотреть, что временно освобождаются от уплаты ввозной пошлины лекарственные средства, медицинские изделия и/или медицинское оборудование

Законопроект относительно противодействия коронавирус предусматривает временное освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, предназначенных для предотвращения возникновения и распространения коронавірусної болезни Covid-19. Об этом говорится в тексте законопроекта, опубликованного на сайте Рады.

"Временно, для осуществления мероприятий по предотвращению возникновения и распространения коронавірусної болезни (Covid-19) освобождаются от налогообложения налогом на добавленную стоимость операции по ввозу на таможенную территорию Украины лекарственных средств, медицинских изделий и/или медицинского оборудования, необходимых для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (Covid-19), перечень которых определен Кабинетом Министров Украины", - говорится в законопроекте.

Кроме того, предлагается предусмотреть, что временно освобождаются от уплаты ввозной пошлины лекарственные средства, медицинские изделия и/или медицинское оборудование, необходимые для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (Covid-19), перечень которых определен Кабинетом Министров Украины.

Также предлагается установить первоочередное таможенное оформление таких товаров.

В законопроекте также предусмотрена норма, что действие закона "О публичных закупках" не распространяется на случаи, если предметом закупки являются товары, работы или услуги, необходимые для выполнения мероприятий, направленных на предотвращение возникновения и распространения, локализацию и ликвидацию вспышек, эпидемий и пандемий коронавирусной болезни (Covid-19). Перечень таких товаров, работ или услуг и порядок их закупки утверждаются Кабинетом Министров Украины.

По результатам такой закупки в электронной системе закупок заказчик должен обнародовать отчет о заключенных договорах, договор о закупке и все приложения к нему, отчет о выполнении договора. В случае несоблюдения требований по публикации такого отчета виновные лица привлекаются к ответственности согласно законодательства.

В законопроекте по противодействию коронавирус также предлагается продлить срок подачи электронных деклараций в месяц - до 1 июня.

"Установить, что декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, которые соответственно статье 45 этого Закона подаются за прошлый год до 1 апреля, в 2020 году субъекты декларирования подают до 1 июня", - говорится в документе.

Также предполагается, что субъекты декларирования, которые в период до 1 июня 2020 года не имели возможности подать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренную абзацем первым части второй статьи 45 этого Закона, или уведомления о существенных изменениях в имущественном состоянии согласно статьи 52 Закона в связи с установлением на территории их проживания карантинно-ограничительных мероприятий, освобождаются от ответственности за несвоевременное представление такой декларации или сообщения в указанный период.