Осуждаем беспрецедентное насилие: Зеленский отреагировал на события в США

Владимир Зеленский Фокус

Также украинский глава выразил восхищение стойкостью старейшего демократического учреждения в мире - Конгресса США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина осуждает насилие, которое творилось вчера, 6 января, в Вашингтоне. Об этом он написал в своем Twitter.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет стойкость старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире, которое в течение нескольких часов после этой ужасной атаки провел историческое заседание, подтвердив волю американского народа. Пусть Бог продолжает благословлять Соединенные Штаты Америки и нового президента", - заявил Зеленский.

Новости по теме: Трамп пообещал мирно передать власть Байдену

Напомним, вчера, 6 января, в Вашингтоне сторонники Дональда Трамп собрались на многотысячный митинг, после чего отправились штурмовать Капитолий. По данным СМИ, во время беспорядков погибли четыре человека. Подробнее, что происходило в Вашингтоне читайте здесь.