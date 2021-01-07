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Осуждаем беспрецедентное насилие: Зеленский отреагировал на события в США

Владимир Зеленский Фокус

Также украинский глава выразил восхищение стойкостью старейшего демократического учреждения в мире - Конгресса США

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина осуждает насилие, которое творилось вчера, 6 января, в Вашингтоне. Об этом он написал в своем Twitter.

"Мы решительно осуждаем беспрецедентное насилие против Конгресса США. Нас вдохновляет стойкость старейшего и крупнейшего демократического учреждения в мире, которое в течение нескольких часов после этой ужасной атаки провел историческое заседание, подтвердив волю американского народа. Пусть Бог продолжает благословлять Соединенные Штаты Америки и нового президента", - заявил Зеленский.

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Напомним, вчера, 6 января, в Вашингтоне сторонники Дональда Трамп собрались на многотысячный митинг, после чего отправились штурмовать Капитолий. По данным СМИ, во время беспорядков погибли четыре человека. Подробнее, что происходило в Вашингтоне читайте здесь.

К слову, сегодня, 7 января, Конгресс США подсчитал голоса Коллегии избирателей на выборах американского президента и официально утвердил победу Джо Байдена. После утверждения результатов голосования, 20 января состоится инаугурация новоизбранного главы страны.
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