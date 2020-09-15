Остановка траншей МВФ после выполнения Украиной требований - это уже начало шантажа, - Плачкова

Народный депутат Татьяна Плачкова Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В этой ситуации власть должна проявить политическую волю, заявила народный депутат

Остановка траншей Международного валютного фонда после того, как Украина выполнила требования, свидетельствует о том, что это уже начинается шантаж.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины ("Оппозиционная платформа – За жизнь") Татьяна Плачкова.

Гостья студии отметила, что в ситуации, когда МВФ фактически начинает шантаж, власть должна проявить политическую волю и заявить, что никто не может диктовать Украине условия относительно антикоррупционных органов.

"Даже выполнив уже требования МВФ фактически, у нас останавливаются транши, это уже такой, я думаю, в международном финансовом аспекте - это уже начинается такой немножечко шантаж. Мы все прекрасно понимаем, что это связано с НАБУ, это связано с Антикоррупционным судом. И здесь, мне все-таки кажется, команде Зеленского и монобольшинству стоит проявить какую-то политическую силу и политическую волю, показать, что мы все-таки независимая страна и что не может нам даже МВФ диктовать условия относительно органов, тем более, антикоррупционных органов. То есть они не могут быть зависимыми от других институтов или организаций. Они как минимум должны быть независимыми", – сказала Татьяна Плачкова.

Напомним, представитель МВФ Джерри Рай заявил, что для продолжения программы финансовой поддержки Международного валютного фонда Украине следует сохранять независимость всех антикоррупционных органов.

Ранее сообщали, что Кабинет министров Украины ожидает получить второй транш от Международного валютного фонда до конца 2020 года.