Остановить медицинскую реформу Супрун – стратегическая задача парламента, – Кацман

Политический эксперт Владимир Кацман Фото из открытых источников

Если не остановить медицинскую реформу Супрун, то количество больниц не увеличиться, а уменьшится

Уже все убедились, что реформа Супрун – убийственная для украинской медицины. Ее надо отменять в первую очередь. Это стратегическая задача парламента!

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK. заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Эксперт отметил, что украинское правительство в такое тяжелое для украинцев время размахивает руками, проводит флешмоб и "понимает ответственность за Родину". Кацман считает, что правительство должно конкретно сказать людям, как оно будет "смягчать" комуслуги для населения.

"Назовите цифру, срок действия, кто ведет, откуда источники, как пересмотреть бюджет и так далее. Вот конкретно выступает Макрон на второй день закрытия Франции на карантин и говорит, что делает две вещи: отзывает коммунальные платежи, никаких коммунальных платежей, а через день говорит, что останавливает пенсионную реформу, за которую он воевал полтора года с "желтыми жилетками", – отметил Кацман.

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А в Украине, продолжил эксперт, в кризисное для медицины время даже никто не вспоминает о том, чтобы отменить медицинскую реформу Супрун, которая приведет к массовому закрытию больниц.

"Уже все убедились, что это убийственная реформа украинской медицины. Эта реформа провалена! Не может премьер-министр говорить, что мы будем продолжать эту реформу. Ее отменять надо в первую очередь. Это стратегическая задача парламента. Вот здесь есть народные депутаты, я вас очень прошу, пожалуйста, прекратите, остановите реформу, потому что с 1 апреля количество больниц не увеличиться, а уменьшится", – Подчеркнул Владимир Кацман.

Как сообщалось ранее, президент Владимир Зеленский заявил, что земельная реформа, а также реформа системы здравоохранения будут завершены, а правительство будет улучшать коммуникацию с обществом по чувствительным вопросам этих реформ.

Также министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что министерство не намерено останавливать медицинскую реформу в Украине.