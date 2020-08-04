Особенностью местной избирательной кампании будет нехватка кадров, - Решмедилова

Политолог Александра Решмедилова. Фото: Aleksandra Reshmedilova/Facebook

На местах будет борьба идти за хорошие кадры, прогнозирует политолог

Местная кампания будет отличаться тем, что будет нехватка кадров, потому что активных, креативных, узнаваемых кандидатов очень мало, и их будут разбирать разные политические силы.

Об этом в эфире информационно-аналитического проекта "Великолепная четверка" на телеканале ZIK во время включения заявила политолог Александра Решмедилова.

Эксперт прокомментировала особенности местных выборов, которые должны состояться осенью текущего года, в частности, норму относительно того, что кандидаты в депутаты смогут баллотироваться в различные местные советы. По ее мнению, большинство политических сил воспользуются новым инструментарием и выдвинут одного кандидата в разные советы.

"Нехватка кадров – это ключевая проблематика, особенно, если ты не выращиваешь свои кадры, когда ты – молодая политическая сила, когда ты не успел выстроить этот социальный лифт, который в дальнейшем будет полезным, будет проращивать партийные кадры, условно, из региональных центров национального уровня", – отметила Александра Решмедилова.

Политолог отметила: "Местная кампания вообще отличается тем, что будет нехватка кадров, потому что активных, креативных, запоминающихся, с положительными кейсами – их очень мало, и их будут разбирать разные политические силы. За них будет идти некая борьба, а они уже будут выбирать даже, от кого выдвигаться. Мы уже видим примеры, когда сначала анонсировано участие в одном политическом проекте, в дальнейшем, в процессе, будут менять их, это будем еще видеть. То есть, на самом деле, за хорошие кадры борьба будет идти на местах однозначно".

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поднял вопрос подготовки к местным выборам, которые запланированы на 25 октября 2020 года, и поручил правительству продумать механизмы для безопасности граждан.

Ранее сообщалось, что в ЦИК подчеркнули: местные выборы в Украине состоятся в сложных условиях. Осложнения происходят из-за изменений избирательного закона и пандемии COVID-19.