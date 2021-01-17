ОРДЛО демонстрируют, что не верят Зеленскому, а доверяют только Медведчуку, – Джангиров

Дмитрий Джангиров Фото из открытых источников

ОРДЛО показали, что больше не доверяют украинской власти во главе с Зеленским, а достойным доверия считают лишь председателя политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука. Так политический публицист Дмитрий Джангиров прокомментировал в Facebook заявление непризнанных "ДНР"/"ЛНР" о готовности передать группу удерживаемых лиц Киеву при посредничестве Медведчука.

"16 января власти непризнанных республик заявили, что в одностороннем порядке передадут Украине группу удерживаемых лиц, передача состоится при посредничестве главы политсовета "Оппозиционной платформы – За жизнь!" Виктора Медведчука. Согласно заявлению непризнанных ДНР и ЛНР, в эту группу должны войти женщины, пожилые и страдающие тяжелыми заболеваниями лица", - написал публицист.

Джангиров обратил внимание, что передача пленных Виктору Медведчуку - это символический жест.

"Однако с политической точки зрения становится очевидно, что результаты, которые Банковой обычно выдаются за титанические усилия многих людей во главе с Президентом ЗЕ и увязываются с выполнением "Минска-2", на самом деле вполне доступны одному человеку. И без привязки к Минскому Процессу. Если же говорить по сути, то, конечно же, передача пленных/удерживаемых лиц самопровозглашенными республиками Виктору Медведчуку является СИМВОЛИЧЕСКИМ жестом, как, впрочем, и любой "жест доброй воли", - поделился выводами автор.

Джангиров разъяснил, что Минский процесс превратился в "Минский тупик", поэтому так называемые "ДНР" и "ЛНР" больше не верят украинской власти во главе с Зеленским.

"В "сухом остатке" мы получаем вместо вялотекущего Минского Процесса безнадежный Минский Тупик: официальная позиция Киева на сегодня - "политические пункты Минска-2 выполнить невозможно". Такую позицию можно сколь угодно красноречиво аргументировать на подконтрольной территории, но нужно честно признать - "по ту сторону" она убивает на корню всякое желание вести переговоры", - отметил публицист.

При этом, по словам Джангирова, нет ничего удивительного, что представители так называемых "ДНР"/"ЛНР" заявили о готовности передать удерживаемых украинцев именно Медведчуку.

"Поэтому нет ничего удивительного в том, что представители ОРДЛО передают удерживаемых украинцев именно Виктору Медведчуку - оппозиционному политику, последовательно выступающему за выполнение Минских соглашений - как по содержанию, так и порядку выполнения. Тем более, что суммарно председатель политсовета ОПЗЖ за годы конфликта на Донбассе освободил около тысячи человек по обе стороны конфликта", - напомнил публицист.

Джангиров уточнил, что так называемые "ДНР" и "ЛНР" публично согласились выполнять мирный план Медведчука.

"А его мирный план-концепция - единственный мирный план, который: а) основывается на Минских соглашениях; б) поддерживается непризнанными ДНР / ЛНР, о чем их представители публично заявили еще два года назад", - добавил эксперт.

"Кстати, в 2019-2020 гг. окружение Зеленского, прячась за освобождением людей, заявляло, что якобы "Украина выполнила" Парижские договоренности (т. е. обязательства, которые Киев взял на себя по итогам встречи в "нормандском формате" 09 -10.12.2019). Очевидно, что такая спекуляция не будет принята в ОРДО и ОРЛО", - акцентировал публицист.

Джангиров подчеркнул: заявление так называемых "ДНР" и "ЛНР" свидетельствует, что Медведчук - это единственный украинский топ-политик, кому они доверяют.

"Наконец, главный вопрос - это доверие. О чем говорит такая новость? А говорит она о том, что ни в Донецке, ни в Луганске нет никакого доверия к украинской власти во главе с Зеленским. И если непризнанные ДНР/ЛНР заявляют о готовности передать удерживаемых лиц Медведчуку, значит, он является единственной фигурой, кому они доверяют", - сделал вывод публицист.

"Но, главное, - люди вернутся домой, и хочется надеяться, что анонсированные проверки со стороны украинских компетентных органов будут мягкими и непродолжительными", - заключил политический публицист Дмитрий Джангиров.