Орбан заявил, что премьер Нидерландов ненавидит его или Венгрию

Виктор Орбан

Спор возник на фоне предложения привязать финансирование ЕС к критериям верховенства права

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что его страна имеет спор с Нидерландами относительно механизма обеспечения верховенства права, и добавил, что премьер-министр Нидерландов Марк Рютте его ненавидит. Об этом он рассказал журналистам в Брюсселе на полях саммита ЕС, передает Politico.

В частности, говоря о предложении привязать финансирование ЕС к критериям верховенства права, лидер Венгрии сказал, что "мы не против этого, давайте обсудим это, но это займет недели. Мы готовы сделать это, но новый правовой инструмент и механизм должны быть соответствующими".

Орбан добавил, что его страна имеет спор с Нидерландами по этому вопросу.

"Я не знаю, по какой личной причине премьер-министр Нидерландов ненавидит меня или Венгрию, но он так резко нападает и ясно дает понять, что, по его мнению, Венгрия не уважает верховенство права и должна получить финансовое наказание.

Эта его позиция является неприемлемой, потому что нет решения о том, какова ситуация с верховенством права в Венгрии", - сказал он.

Орбан также сказал, что готов остаться в Брюсселе на неделю, чтобы заключить сделку о финансировании коронавірусної кризиса.

"Я думаю, что у нас есть хороший шанс заключить сделку. Если сделка заблокирована, это не через меня, а через нидерландца", - сказал он.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар рассказал, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может состояться в конце июля.