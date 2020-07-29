Орбан приедет в Украину, "когда позволят условия", - посол
Министерства образования обеих стран "вскоре договорятся, когда смогут провести заседание" комиссии по вопросам образования
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Украину, когда это позволят условия", заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто. Об этом он рассказал в интервью’ю "Интерфакс-Украина".
"У меня нет инструкций говорить, что есть дата визита. Но я думаю, что когда условия позволят, он состоится", - сказал Ійдярто.
По словам дипломата, для того, чтобы открыть путь для дальнейших переговоров и двусторонних встреч должно возобновления работы нескольких институтов - в частности, межправительственной смешанной экономической комиссии и смешанного комитета по вопросам меньшинств.
Он также сказал, что следует обратиться к экспертам, чтобы обсудить "наиболее болезненные темы, связанные с использованием языка, особенно образованием".
"Это элементы, которые помогли бы проложить путь к встрече на высшем уровне", - сказал посол.
По его словам, встреча сопредседателей российско-венгерской комиссии по вопросам национальных меньшинств 14 июля была "абсолютно своевременной и важной", однако была преимущественно процедурной и практичной. Ійдярто напомнил, что полной сессии этой комиссии не было с 2011 года, а встречи сопредседателей - с 2017 года.
"Это очень обнадеживающе, это означает, что что-то началось. Венгрию несколько раз обвиняли, что мы пытаемся придать международный характер этому конфликту. Это не так. Сейчас этот процесс начинается, у нас есть партнер. Украинская сторона указала, что после нескольких реорганизаций в них есть сложности с формированием необходимых участников комиссии, большинство государственных институтов, связанных с вопросами меньшинств, все еще формируются. Но они пообещали, что в августе или сентябре будут назначены первые члены с украинской стороны. Поэтому есть возможность, что осенью комиссия сможет встретиться" , - сказал он.
Говоря о том, когда ожидать заседания комиссии по вопросам образования, ийдярто отметил, что министерства образования обеих стран "вскоре договорятся, когда смогут провести заседание".
Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар рассказал, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может состояться в конце июля.