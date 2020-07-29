Орбан приедет в Украину, "когда позволят условия", - посол

Виктор Орбан

Министерства образования обеих стран "вскоре договорятся, когда смогут провести заседание" комиссии по вопросам образования

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетит Украину, когда это позволят условия", заявил посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто. Об этом он рассказал в интервью’ю "Интерфакс-Украина".

"У меня нет инструкций говорить, что есть дата визита. Но я думаю, что когда условия позволят, он состоится", - сказал Ійдярто.

По словам дипломата, для того, чтобы открыть путь для дальнейших переговоров и двусторонних встреч должно возобновления работы нескольких институтов - в частности, межправительственной смешанной экономической комиссии и смешанного комитета по вопросам меньшинств.

Он также сказал, что следует обратиться к экспертам, чтобы обсудить "наиболее болезненные темы, связанные с использованием языка, особенно образованием".

"Это элементы, которые помогли бы проложить путь к встрече на высшем уровне", - сказал посол.

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По его словам, встреча сопредседателей российско-венгерской комиссии по вопросам национальных меньшинств 14 июля была "абсолютно своевременной и важной", однако была преимущественно процедурной и практичной. Ійдярто напомнил, что полной сессии этой комиссии не было с 2011 года, а встречи сопредседателей - с 2017 года.

"Это очень обнадеживающе, это означает, что что-то началось. Венгрию несколько раз обвиняли, что мы пытаемся придать международный характер этому конфликту. Это не так. Сейчас этот процесс начинается, у нас есть партнер. Украинская сторона указала, что после нескольких реорганизаций в них есть сложности с формированием необходимых участников комиссии, большинство государственных институтов, связанных с вопросами меньшинств, все еще формируются. Но они пообещали, что в августе или сентябре будут назначены первые члены с украинской стороны. Поэтому есть возможность, что осенью комиссия сможет встретиться" , - сказал он.

Говоря о том, когда ожидать заседания комиссии по вопросам образования, ийдярто отметил, что министерства образования обеих стран "вскоре договорятся, когда смогут провести заседание".

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Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар рассказал, что встреча президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана может состояться в конце июля.