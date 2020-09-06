ОПЗЖ требует от Венедиктовой привлечь Белецкого к уголовной ответственности за поддержку "Нацкорпуса"

Андрей Билецкий. Фото: Вячеслав Ратинский/УНИАН

Народные депутаты из фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" обратились к генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с требованием привлечь к уголовной ответственности руководителя "Национального корпуса" Андрея Билецкого. Соответствующее обращение направили 25 народных депутатов.

По словами парламентариев, Андрей Билецкий поддерживает преступные действия представителей "Национального корпуса", которые 27 августа 2020 года совершили вооруженное нападение на членов ОО "Патриоты – За жизнь", совершив тем самым покушение на убийство мирных граждан.

"Это свидетельствует о том, что указанное нападение, а также другие нападения на граждан, которые поддерживают оппозицию, и на офисы политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" организовывает и финансирует именно А. Билецкий и другие руководители "Национального корпуса", "Национальных дружин", прочих радикальных группировок, прикрывая это "уличными акциями", - говориться в обращении депутатов.

Также в "Оппозиционной платформе - За жизнь" отметили, что для осуществления названных преступных "уличных акций" Билецкий создал преступную организацию, которую обеспечил оружием, взрывчаткой и другими опасными для жизни и здоровья человека устройствами.

Согласно документу, в его действиях наблюдаются признаки уголовных преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины:

частью 1 статьи 255 (создание и руководство преступной организацией),

частью 3 статьи 27,

частью 4 статьи 296 (организация совершения группой лиц хулиганских действий с применением предметов, специально приспособленных и заранее приготовленных для нанесения телесных повреждений),

частью 2 статьи 15,

пунктами 1, 7, 12 части 2 статьи 115 (организация покушения на умышленное убийство двух или более лиц из хулиганских мотивов, по предварительному сговору группой лиц).

Напомним, 27 августа на трассе Киев – Харьков под Люботином представителями "Национального корпуса" и "Азова" было совершено вооруженное нападение на автобус, в котором ехали 22 человека организации "Патриоты – За жизнь". Автобус был заблокирован, и по нему был открыт огонь из автоматического оружия. В результате ранение получили два человека.

После обстрела из автоматического оружия по членам организации "Патриоты – За жизнь" велась стрельба из травматического оружия, в результате которой были ранены еще два человека. В ходе нападения был похищен один из членов организации.

Позже лидер "Нацкорпуса" Андрей Билецкий призвал наградить радикалов, расстрелявших автобус "Патриотов - За жизнь" под Харьковом.