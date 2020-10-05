ОПЗЖ требует от Офиса генпрокурора и МВД привлечь к ответственности распоясавшихся национал-радикалов, устроивших моральный террор в отношении избирателей

Василий Нимченко Пресс-служба "Оппозиционной платформы – За жизнь"

Партия "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от Офиса Генпрокурора и МВД принять меры по привлечению к ответственности радикально настроенных молодчиков, устраивающих в Черкассах провокации против ОПЗЖ.

Соответствующее обращение направил министру внутренних дел и генеральному прокурору народный депутат Украины от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Василий Нимченко сообщает пресс-служба политсилы.

Так, в депутатском обращении указывается, что ночью 25 сентября в Черкассах группа лиц намеренно уничтожила агитационные билборды ОПЗЖ. И этот факт зафиксирован в сводках местной полиции. С начала агитационного периода национал-радикалы встали на путь морального террора, причинения вреда и уничтожения наглядной агитации.

"Согласно сообщению правоохранительных органов, во время отработки плана перехвата преступников выявлено, что около 5 человек намеренно уничтожали билборд с материалами Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", который находился на перекрестке улиц Чигиринская и Пацаева", – говорится в обращении Василия Нимченко.

Народный депутат отметил, что указанные лица явно совершили эти действия умышленно, поскольку использовали транспорт и специальную технику как орудие преступления, чтобы срезать металлоконструкции билбордов.

Таким образом, в действиях этой преступной группы налицо квалифицирующие признаки преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 157 Уголовного кодекса Украины, а именно: препятствование деятельности субъекта избирательного процесса, сопряженное с применением насилия, повреждением имущества, что повлекло тяжкие последствия (материальный ущерб в крупных размерах), а также препятствование, вследствие совершения насильственных действий, деятельности политической партии и проведению избирательных процессов.

Поскольку это умышленное уничтожение наглядной агитации и имущества в публичном месте было совершено с особой дерзостью и исключительным цинизмом, такие действия имеют признаки хулиганства, совершенного при отягчающих обстоятельствах группой лиц, и подпадают под санкцию ч. 2 ст. 194 и ч. 2 ст. 296 Уголовного кодекса Украины.

Но при этом люди, которые подозреваются в таких серьезных преступлениях, вскоре после задержания были отпущены.

"Надлежащих действий со стороны правоохранительных органов не было предпринято – транспортные средства не изъяты (как предмет совершения преступления), а задержанные – отпущены", – указал Василий Нимченко.

Он также напомнил, что подобные действия различного рода радикальные группировки совершают не только в Черкасской области, но и в других регионах Украины.

"Учитывая рецидив указанных действий в городе Черкассы и на территории других областей Украины, действия национал-радикалов, помимо прочего, содержат признаки морального террора против представителей политических сил, в конкретном случае – Политической партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", – подчеркнул Василий Нимченко в своем депутатском обращении, направленном Арсену Авакову.

Ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук рассказал, почему национал-радикалы в Украине чувствуют вседозволенность.