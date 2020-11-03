Медведчук: ОПЗЖ считает, что поданный правительством проект бюджета неприемлем и требует кардинальных изменений

Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Виктор Медведчук Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Политическая партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что проект бюджета, поданный Кабинетом министров, неприемлем и требует кардинальных изменений.

Об этом заявил председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народный депутат Украины Виктор Медведчук во время брифинга в Верховной Раде.

"Мы действительно подали 220 поправок в законопроект, бюджет для прохождения его в первом чтении, который должен слушаться, если комитет завершит и подаст соответствующую таблицу, в четверг на этой неделе. Мы считаем, что этот бюджет неприемлем для того, чтобы он был принят и в первом чтении, и в последующем. Он требует кардинальных изменений", - отметил Виктор Медведчук, отвечая на вопрос о поданном правительством бюджете на 2021 год.

По словам оппозиционного политика, не может быть терпимой ситуация, когда доходная часть бюджета формируется на две трети, почти на 66%, из внутренних и внешних заимствований.

"Это неприемлемо для суверенного и независимого государства. Мы должны менять радикальным образом экономическую политику. Мы дали предложения относительно наполнения доходной части и роста ВВП конкретно. Это снятие экономической блокады с Донбасса, это восстановление торгово-экономических отношений со странами СНГ и с РФ, и считаем, что мы можем увеличить за счет изменения радикального экономического курса, за счет налоговой политики, за счет тарифной политики, а все эти законопроекты находятся в ВРУ уже не первый месяц, мы можем изменить радикально наполнение доходной части бюджета, где не будет две трети состоять из заимствования. Все эти предложения мы сделали", - подчеркнул народный депутат.

Новости по теме: Комитет рекомендовал Раде утвердить госбюджет-2021 в первом чтении

Виктор Медведчук также добавил, что "Оппозиционная платформа - За жизнь" сделала предложение по защите социальных программ, по субвенциям и субсидиям.

"Мы сделали предложение о том, что не может быть приемлем прожиточный минимум на том уровне, который предлагает сегодня правительство, которое давно должно было быть отправлено в отставку. Мы сделали свои предложения по минимальной заработной плате, которая не может составлять ни 5, ни 6 тысяч гривен. Мы сделали свои предложения по поводу минимальной пенсии. Все это фактически подано в альтернативном законопроекте к бюджету, который был подготовлен и внесен в ВРУ Кабинетом министров. И мы будем стоять твердо на этих позициях, потому что, во-первых, считаем, что бюджет должен защищать социально наших граждан, первое. Второе: мы указываем на новые источники пополнения ВВП и доходной части бюджета, и мы указываем, что надо в экономике изменить для того, чтобы претендовать на построение в Украине успешной страны", - подчеркнул Виктор Медведчук.