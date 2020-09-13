"Оппозиционная платформа - За жизнь" про террор против активистов партии в Мариуполе: Это судорожная попытка удержать власть

В ОПЗЖ убеждены, что нападение на активистов партии в Мариуполе было попыткой удержать городскую власть на местах Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В "Оппозиционной платформе - За жизнь" убеждены, что нападение на активистов их партии в Мариуполе не может осуществляться без ведома городской власти и является попыткой удержать ее. Об этом говориться в заявлении на сайте ОПЗЖ.

Приводим его текст дословно:

12 сентября произошло пять нападений на активистов партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" в Мариуполе. В течение дня группа молодчиков в масках, в черной одежде с красными шевронами, разгромила несколько палаток. Они подбегали, ломали столы, стулья, крушили палатки, нападали на женщин (двух женщин пришлось направить в больницу). Кроме того, нападавшие уничтожили флаг Украины – символ нашего государства.

Очевидно, что такой систематический террор не может осуществляться без ведома городской власти, возглавляемой мэром Мариуполя Вадимом Бойченко. Стремление сохранить власть для себя и своего политического хозяина – олигарха Рината Ахметова, которому принадлежат крупнейшие предприятия Мариуполя, – толкает на одобрение насилия и преступлений.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что открытым насилием радикально настроенные молодчики, их покровители в местных органах власти и реальный хозяин лишь демонстрируют всему городу свою несостоятельность, слабость и неспособность противостоять идеям "Оппозиционной платформы – За жизнь" на политической арене.

Требуем от правоохранительных органов провести объективное расследование, установить виновных и привлечь к уголовной ответственности заказчиков систематических нападений на активистов нашей партии в Мариуполе.

Напомним, это не первое нападение на активистов "Оппозиционной платформы - За жизнь" в Мариуполе. Похожий инцидент произошел 15 августа, тогда почти 30 мужчин в балаклавах напали на палатки, установленные в 17-м микрорайоне города, распылили слезоточивый газ, затем начали все крушить, уничтожать подписные листы и бить активистов.