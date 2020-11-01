ОПЗЖ подала иск в суд по факту массовых фальсификаций выборов в Мариуполе на пользу "Слуги народа"

ОПЗЖ подала иск в суд по факту массовых фальсификаций выборов в Мариуполе Фото из открытых источников

В Донецкий окружной административный суд командой "Оппозиционной платформы - За жизнь" подан иск по факту массовой фальсификации результатов выборов в Мариуполе, где на этапе подведения итоговых результатов выборов в районных комиссиях значительная часть голосов, отданных за "Блок Вадима Бойченко" были переписаны в актив партии "Слуга народа". Об этом сообщает пресс-служба ОПЗЖ.

Как отмечается, всю доказательную базу с данными в протоколах с мокрыми печатями участковых комиссий, которые существенно отличаются от итоговых таблиц районных избирательных комиссий, юристы "Оппозиционной платформы - За жизни" добавили к исковому заявлению.

Представители партии в избирательных комиссиях Мариуполя, сверили начальные данные протоколов с мокрыми печатями участковых избирательных комиссий, с результатами, установленными районными избирательными комиссиями. Было определено, что районная комиссия на десятках участков "перебросила" часть голосов "Блока Вадима Бойченко" партии "Слуга Народа", которую в Мариуполе возглавляет ближайшая соратница и зам действующего мэра Бойченко - Ксения Сухова.

"Оппозиционная платформа - За жизнь"



"Оппозиционная платформа - За жизнь"



"Оппозиционная платформа - За жизнь"



"Оппозиционная платформа - За жизнь"



"Оппозиционная платформа - За жизнь"

В итоговом протоколе Территориальной избирательной комиссии с установленными результатами выборов в Мариуполе также содержится ряд подозрительных расхождений. Во-первых, участковым избирательным комиссиям было выдано на 341 бюллетень больше, чем их было напечатано в типографии. В процентном выражении, 341 бюллетень-это 0,42% голосов, которые вдруг нашлись у "Слуг народа", чтобы дать возможность партии преодолеть проходной барьер.

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Согласно 100% обработанных протоколов с мокрыми печатями от участковых комиссий, за "Слугу народа" проголосовало только 4,75% горожан, в итоговом протоколе у партии уже 5.1%.

Кроме того, в протоколе с установленным итоговым результатам выборов в горсовет Мариуполя сумма процентов голосов, отданных за все партии составляет 99,94%. Очевидно, что в спешке фальсифицируя выборы теризбирком не заметил допущенную грубую математическую ошибку.

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Собрав всю доказательную базу, "Оппозиционная платформа - За жизнь", обратилась с иском в Донецкий окружной административный суд о фальсификациях результатов выборов в Мариуполе. Представители политсилы требуют полного пересчета голосов и честного установления результатов голосования мариупольцев.

Согласно Законам Украины за искажение результатов волеизъявления, всем причастным грозит до 10 лет тюрьмы.

Кроме этого, в ОПЗЖ подчеркнули, что сделают все возможное, чтобы отстоять голос каждого избирателя, а также честный и справедливый результат.

Напомним, ранее в ОПЗЖ сообщали, что в Мариуполе "Слуги народа" вместе с "Блоком Вадима Бойченко" пытаются сфальсифицировать результаты выборов, чтобы дать возможность президентской партии войти в состав городского совета.