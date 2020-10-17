ОПЗЖ обратилась в суд относительно неконституционности закона "О добровольном объединении территориальных общин"

ОПЗЖ обратилась в КС из-за неконституционности закона об ОТГ "Оппозиционная платформа - За жизнь"

Фракция "Оппозиционной платформы - За жизнь" обратилась в Конституционный суд с представлением о соответствии Конституции Закона Украины "О добровольном объединении территориальных общин" и просит рассмотреть его как неотложное. Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

Как отмечают авторы ходатайства, "пункт шестой части первой статьи 4, часть третья статьи 11 Закона Украины "О добровольном объединении территориальных громад" нарушает Конституцию Украины".

В частности, пункт шестой части первой статьи 4, часть третья статьи 11 Закона Украины "О добровольном объединении территориальных громад", которые устанавливают, что добровольное объединение территориальных громад должно осуществляться в соответствии с перспективными планами, утверждение которых относится к единоличным полномочиям исполнительной ветви власти, не соответствуют статье 7, частям первой, второй статьи 8, частям второй, третьей статьи 22, части четвертой статьи 140 Конституции Украины и являются неконституционными.

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"Таким образом, в настоящее время декларируется жесткое соблюдение предлагаемых исполнительной ветвью власти перспективных планов формирования территорий громад. Такой безальтернативный и бескомпромиссный подход не только нивелирует понятие добровольности и нарушает положения статьи 140 Конституции Украины, согласно которой местное самоуправление является правом территориальной громады самостоятельно решать вопросы местного значения в рамках Конституции и законов Украины, но и само понятие местного самоуправления как конституционно-правового института", – отмечается в представлении.

С целью предотвращения дальнейших негативных правовых последствий от применения этого Закона, народные депутаты от ОПЗЖ просят признать конституционное производство в деле по данному конституционному представлению неотложным.

Напомним, в мае президент Владимир Зеленский подписал проект закона №2653 "О внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине", которым Кабинет министров Украины уполномочили определять административные центры областных территориальных общин.