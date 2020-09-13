ОПЗЖ не выдвигает и категорически не поддерживает кандидатуру Артема Ильюка, - заявление
"Оппозиционная платформа – За жизнь" не выдвигает и категорически не поддерживает кандидатуру Артема Ильюка на должность мера Николаева.
Об этом в видеообращении заявил руководитель Николаевской областной партийной организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Юрий Загородний, сообщает пресс-служба политсилы.
"Мы будем предлагать другого кандидата!" – отметил нардеп.
Отметим, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.
Напомним, ранее Юрий Загородний отмечал, что отменой местных выборов на подконтрольных территориях Донбасса власть лишает граждан Украины конституционного права - избирательного права.