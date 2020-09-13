ОПЗЖ не выдвигает и категорически не поддерживает кандидатуру Артема Ильюка, - заявление

Народний депутат Украины (фракция "Оппозиционная платформа – По жизни") Юрий Загородний ZIK

"Оппозиционная платформа – За жизнь" не выдвигает и категорически не поддерживает кандидатуру Артема Ильюка на должность мера Николаева.

Об этом в видеообращении заявил руководитель Николаевской областной партийной организации партии "Оппозиционная платформа – За жизнь", народный депутат Украины Юрий Загородний, сообщает пресс-служба политсилы.

"Мы будем предлагать другого кандидата!" – отметил нардеп.

Отметим, местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.

Напомним, ранее Юрий Загородний отмечал, что отменой местных выборов на подконтрольных территориях Донбасса власть лишает граждан Украины конституционного права - избирательного права.