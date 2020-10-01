ОПЗЖ лидирует на выборах в облсовет Николаевской области, - опрос

Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября Фото из открытых источников

27,8% респондентов, опрошенных в Николаевской области Украинской социологической группой, проголосовали бы за партию "Оппозиционная платформа - За життя", 24,9% - за "Слугу народа", 7,8% - за "Европейскую солидарность", 7,5% - за "Партию Шария", 6,3% - за "Пропозицію" на выборах в областной совет, если бы выборы проходили в ближайшее воскресенье.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, представленного в пресс-центре Українських Новин.

Такие результаты были бы среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором.

Фото из открытых источников

Остальные партии набирают менее 5%: "Всеукраинское объединение "Батьківщина" - 4,5%, Радикальная партия Олега Ляшко - 4%, "За будущее" - 3,5%, "Наш край" - 3,3%, "Оппозиционный блок" - 1,9%, Аграрная партия - 1,7%, "Всеукраинское объединение "Свобода" - 1,4%, другие - менее 1%.

Фото из открытых источников

Опрос проводился 3-10 сентября среди 1 тыс. совершеннолетних респондентов (400 - жителей Николаева и 600 - Николаевской области) методом индивидуального интервью, статистическая погрешность выборки не превышает 3%.

Напомним, местные выборы состоятся 25 октября.

Согласно данным этого же соцопроса, в двойке лидеров на выборах в Николаевский горсовет оказались ОПЗЖ и "Слуга народа".