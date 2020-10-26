Опросом украинцев могут готовить к какому-то решению, которое им не сильно понравится, - Кацман

Политический эксперт и заслуженный журналист Украины Владимир Кацман Скриншот видео

Тот, кто посоветовал провести опрос в день выборов, – злейший враг рейтингов "Слуги народа", убежден эксперт

Опросом от президента Украины Владимира Зеленского украинцев могут готовить к какому-то решению, которое им не сильно понравится.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявил политический эксперт, заслуженный журналист Украины Владимир Кацман.

Гость студии риторически поинтересовался, кто посоветовал президенту Украины Владимиру Зеленскому провести опрос в день местных выборов. По мнению эксперта, это сделал злейший враг рейтингов партии "Слуга народа". Владимир Кацман подчеркнул, что опрос не будет иметь юридической силы, озвученные вопросы не является наиболее актуальными; что они принесут – неизвестно.

Гость ток-шоу поделился возникшими у него подозрениями относительно причин проведения опроса от президента.

"У меня возникает подозрение..., что подобным опросом нас готовят к какому-то решению, которое нам не сильно понравится. Но зато есть повод сказать - вам не нравится, но мы же опрос провели! Посмотрите, как подтянули тему экономической зоны на Донбассе. Три или два дня говорили, что недотягивает, против высказались... Раз - и я сегодня смотрю, уже 46,4% "за", а 46,3% "против". Вот как подтянули быстро! Значит, нас готовят к какому-то решению. Что это за решение, я не знаю", – сказал Владимир Кацман.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоялось голосование на местных выборах.

В день выборов в местные органы власти возле избирательных участков состоялся всеукраинский опрос, инициированный Владимиром Зеленским. Гражданам предлагали ответить на 5 важных вопросов путем заполнения специальной анкеты.

Как сообщали, для проведения опроса по пяти вопросам президента Владимира Зеленского в день местных выборов 25 октября партия "Слуга народа" наняла компанию "Зе медиа".