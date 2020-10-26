Опрос от Зеленского – незаконный, нелегитимный и нерепрезентативный, – адвокат

Елена Лешенко Скріншот із відео

Он не имеет никаких юридических последствий вообще, подчеркнула Елена Лешенко

Опрос с пятью вопросами от президента Украины Владимира Зеленского – незаконный, нелегитимный и нерепрезентативный.

Об этом в эфире ток-шоу "17" на телеканале ZIK заявила адвокат, заслуженный юрист Украины Елена Лешенко.

Гостья ток-шоу прокомментировала общенациональный опрос с вопросами от президента, который проводили накануне, отметив, что он является незаконным, нелегитимным, нерепрезентативным и не имеет никаких юридических последствий вообще.

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Адвокат отметила, что власть не надеялась на то, что юридическое сообщество поднимет вопрос о том, что у президента нет полномочий инициировать опрос, кроме того, заинтересовались источниками финансирования этого мероприятия. Она также обратила внимание на то, что до последнего не было известно, кто будет проводить упомянутый опрос.

"И только сегодня нам сказали, что это компания "Зе-Медиа", которая не имеет никакого отношения к социологическим исследованиям. То есть, когда посмотреть по КВЭДу, чем занимается эта компания, основной вид деятельности - производство и реклама кинофильмов, киноиндустрия. Там у них есть еще и другие, это изучение рынка. Но какое имеет отношение к этому всему президент? Почему он не обратился в известные социологические агентства, которые могли сделать это репрезентативно?" - говорит Елена Лешенко.

Юрист резюмировала, что у НАПК после опроса в день местных выборов появилось поле для работы.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоялось голосование на местных выборах.

В день выборов в местные органы власти возле избирательных участков состоялся всеукраинский опрос, инициированный Владимиром Зеленским. Гражданам предлагали ответить на 5 важных вопросов путем заполнения специальной анкеты.

Впоследствии в партии "Слуга народа" заявили, что результаты всеукраинского опроса, инициированного президентом Украины Владимиром Зеленским, будут обнародованы 26 октября вечером.