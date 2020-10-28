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Опрос от президента – это искусственная избирательная технология для мобилизации электората, – Заружко

Валерия Заружко Скріншот із відео

Такая инициатива находится вне правового поля, подчеркнула бывший народный депутат

Опрос президента Украины Владимира Зеленского во время местных выборов – это искусственная избирательная технология для мобилизации электората. В этой ситуации исключать правовые последствия не следует, поскольку может идти речь о превышении властных полномочий.

Об этом в эфире ток-шоу "19" на телеканале ZIK заявила народный депутат Украины VIII созыва Валерия Заружко.

Гостья ток-шоу отметила, что опрос с вопросами от президента Украины Владимира Зеленского к украинцам, которое провели 25 октября, в день местных выборов, находится вне правового поля.

"Ни в Конституции Украины, ни в законодательстве Украины у нас нет никаких опросов, это даже не может быть консультативным референдумом", – сказала Валерия Заружко.

Гостья студии предположила, что опрос использовали как технологию для мобилизации избирателей.

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"Я не знаю, кто надоумил на это президента, но, на мой взгляд, это была исключительно исскуственная избирательная технология для мобилизации электората. Возможно, она сработала, но здесь правовые последствия мы не можем исключать, поскольку здесь может идти речь о превышении властных полномочий", – отметила Валерия Заружко.

По ее мнению, 5 вопросов, которые задавали в рамках опроса, разработаны на скорую руку, их можно трактовать по-разному.

Напомним, в воскресенье, 25 октября, в Украине состоялось голосование на местных выборах. 

В день выборов в местные органы власти возле избирательных участков состоялся всеукраинский опрос, инициированный Владимиром Зеленским. Гражданам предлагали ответить на 5 важных вопросов путем заполнения специальной анкеты. 

Как сообщали, для проведения опроса по пяти вопросам президента Владимира Зеленского в день местных выборов 25 октября партия "Слуга народа" наняла компанию "Зе медиа".

28 октября стало известно, что Верховный суд Украины отказался признать всеукраинский опрос президента Владимира Зеленского незаконной агитацией.

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