Оппозиция берет на контроль все действия и расходы власти на борьбу с эпидемией, - Бойко

Народный депутат Юрий Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" будет контролировать борьбу с эпидемией коронавируса COVID-19 в стране и все действия украинской власти. Об этом заявил сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" и народный депутат Юрий Бойко, сообщает пресс-служба политсилы.

"Прошел уже почти месяц, как власть объявила карантин, но Украина продолжает бороться против эпидемии почти "вслепую". Каждый день из разных регионов мы получаем информацию о том, что не хватает масок, средств защиты для врачей. Люди жалуются, что им не проводят тестов даже при наличии симптомов. Медики говорят, что в больницах не хватает лекарств и аппаратов ИВЛ. Наши партийцы, волонтеры пытаются реагировать на эти сообщения и доставлять все необходимое. И мы знаем, что многие общественные организации, бизнесмены и простые граждане Украины сейчас стараются помогать. Но возникает резонный вопрос, а что в это время делает власть?" – подчеркнул Юрий Бойко.

Также депутат отметил, что вместо того чтобы срочно обеспечить граждан социальными выплатами, как это делает большинство стран, украинская власть обложила их запретами и ограничениями, обоснованность многих из которых вызывает глубокие сомнения.

"Например, в чем смысл запрета прогулки в парке родителя с ребенком и разрешения такой же прогулки с собакой? Глупость подобных ограничений приводит к их повсеместному игнорированию гражданами, на что власть отвечает угрозами еще более жестких запретов. Чиновники не способны просчитать последствия ограничительных мер, результаты которых могут быть для страны губительнее самой эпидемии", – отметил политик.

Кроме этого, Юрий Бойко подчеркнул, что за первые два месяца медицина недофинансирована почти на миллиард гривен или 17% от плана.

"Сейчас парламент должен будет рассматривать вопрос о выделении дополнительного финансирования на борьбу с эпидемией. Наша политическая сила поддержит такие решения. В подготовленном партией Антикризисном плане, в наших предложениях по изменениям в бюджет мы предлагаем выделить на поддержку медицины более 100 млрд гривен. Но мы будет жестко отслеживать, чтобы выделенные средства были использованы строго по назначению", – акцентировал Сопредседатель фракции оппозиционеров

Юрий Бойко подчеркнул, что для предотвращения коррупции и недопущения разбазаривания бюджетных средств оппозиция будет строго контролировать все действия власти.

"Мы требуем с сегодняшнего дня начать в ежедневном режиме публикацию данных о закупках тестов, средств защиты, аппаратов ИВЛ, медикаментов. По каждому региону", – сказал он.

"Предупреждаю, что "Оппозиционная платформа - По жизни" будет добиваться от власти полного отчета о каждой гривне, израсходованной из бюджета. Мы будем требовать, чтобы была создана специальная парламентская комиссия, которая займется анализом и аудитом бюджетных трат. Пусть для них это не будет неожиданностью", – отметил Бойко.

Напомним, недавно народный депутат Юрий Бойко заявлял, что реализация Антикризисного плана "Оппозиционной платформы - За жизнь" позволит медикам подготовиться к пику эпидемии.