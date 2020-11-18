"Оппозиционная платформа - За жизнь": Жалкие попытки Кристины Квин оправдаться за то, что внешнее управление США привело Украину к катастрофе, являются ложью и манипуляцией

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Жалкие попытки заместителя Главы Миссии США в Украине Кристины Квин оправдаться за то, что внешнее управление США привело Украину к катастрофе, являются ложью и манипуляцией. Об этом говорится в заявлении политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", опубликованном на сайте политсилы.

Далее подаем текст дословно:

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин на онлайн-форуме коалиции "Реанимационный пакет реформ" "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу" сделала ряд заявлений, которые нельзя воспринимать иначе как полное игнорирование реальности, вмешательство во внутренние дела Украины и промывание мозгов.

Так, она заявила: "Сейчас есть голоса, которые говорят о том, что извне пытаются управлять внутренними делами Украины. И этот нарратив является нечестным, потому что он переворачивает все с ног на голову. Западные партнеры поддерживают Украину и, в частности, те цели, которые стоят перед украинским правительством и украинскими гражданами. Это можно увидеть из наших публичных заявлений".

Из заявлений посольства США мы видим, что та самая Квин вызывает к себе украинского министра здравоохранения и дает ему указания, какую вакцину можно закупать, а какую –нельзя.

Мы видим, что это западные политики во главе с США при поддержке пятой колонны соросят стремятся взять под свой полный контроль антикоррупционные органы и суды в Украине. Эти действия являются настолько очевидными, что руководитель посольства США вынуждена даже на форуме в окружении своих единомышленников оправдываться и давать какие-то пояснения.

Но эти попытки объяснить, что никакого внешнего управления Украиной со стороны США нет, а этот "нарратив является нечестным", способны вызвать у украинцев лишь смех.

Причем внешнее управление проявляется так системно, что заокеанские кукловоды претендуют на то, чтобы не только влиять на отдельные кадровые назначения или ценой жизни украинских граждан лоббировать приобретение американских медицинских препаратов, но и определять и навязывать стратегические приоритеты политики Украины.

Евроатлантическая интеграция, которую навязали Украине представители в первую очередь Соединенных Штатов Америки, является односторонней: евроатлантическое сообщество может влиять на Украину в любой момент и в любом объеме, а вот влияние Украины на страны НАТО отсутствует в принципе. Но вместо того, чтобы на форуме "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу" обсуждать этот возмутительный факт уничтожения украинского суверенитета и независимости, Кристина Квин пытается во всех бедах сегодняшней Украины обвинить Россию. Ну и, разумеется, коррупцию, для "эффективной" борьбы с которой, по мнению США, надо немедленно отдать американским "хозяевам" полный контроль над суверенитетом Украины.

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин почему-то считает себя вправе говорить о "дезинформации, которая распространяется … союзниками России, которые также сидят и в Верховной Раде Украины". В Украине, в отличии от Соединенных Штатов Америки действует система прямых, демократических выборов, и народными депутатами становятся только те, за кого проголосовал Украинский народ. И эти выборы проходят без масштабных фальсификаций, за которыми увлеченно следит сегодня весь мир, не понимая, как эту страну еще несколько лет назад кто-то всерьез мог считать образцом демократии.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляет, что сегодня, в условиях пандемии, краха экономики, уничтожения социальных гарантий, тарифного геноцида и медицинского коллапса, который возник в первую очередь в результате лоббируемых Соединенными Штатами псевдореформ Супрун и о котором мы предупреждали задолго до появления коронавируса, перед нашей страной стоят другие вызовы, спровоцированные результатами внешнего управления Украиной со стороны США. И никчемные попытки представителя Соединенных Штатов оправдать и приуменьшить роль этого государства в катастрофе, постигшей Украину, мы считаем циничной ложью и манипуляцией.

"Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от Министерства иностранных дел вручить ноту протеста представителю посольство Соединенных Штатов Америки ноту с требованием принести извинения за вмешательство во внутренние дела Украины и оскорбление парламента независимой Украины, которую временная поверенная в делах в Украине Кристина Квин обвинила в распространении дезинформации.

В связи с тем, что вопрос распространения дезинформации, как внезапно оказалось, сильно беспокоит США, "Оппозиционная платформа – За жизнь" требует от МИД Украины вручить представителям США ноту, в которой потребовать принести официальные извинения за злонамеренное распространение дезинформации о якобы поставках радиолокационных систем "Кольчуга" в Ирак. Эта дезинформация была распространена работником посольства Мари Йованович, которая за клевету на Украину позже была назначена послом США в Украине. Уверены, если США так озабочены борьбой с дезинформацией и считают Украину независимым и суверенным государством – они принесут официальные извинения, а задача нашего высокопрофессионального и служащего Украинскому народу и интересам нашего государства МИДа – добиться принесения этих извинений.