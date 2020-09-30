"Оппозиционная платформа - За жизнь": Зеленский и "слуги народа" вместе с Порошенко пытаются не допустить ОПЗЖ к выборам на Николаевщине

В ОПЗЖ заявили о намерении действующей власти фальсифицировать результаты местных выборов Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

Президент Владимир Зеленский и "слуги народа" вместе с лидером "Евросолидарности" Петром Порошенко пытаются не допустить "Оппозиционную платформу - За жизнь" к выборам в Николаевской области. Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном на сайте политсилы.

Приводим его текст дословно:

Сговор "слуг народа" и партии Порошенко заблокировал регистрацию кандидатов от ОП-ЗЖ на Николаевщине. И в городском, и областном избиркомах за регистрацию списков нашей партии проголосовали 9 членов комиссий из необходимых 10. Остальные были либо запуганы, либо политически мотивированы блокировать регистрацию кандидатов от ОП-ЗЖ.

Лицемерная предвыборная ложь Зеленского наказать режим Порошенко за преступления в реальности превратилась в альянс "слуг" и партии Порошенко.

"Слуги" и Порошенко объединились на Николаевщине в попытке снять с выборов самую рейтинговую оппозиционную партию – ОП-ЗЖ. Это преступление против избирателей Николаевщины и демократии в Украине.

ОП-ЗЖ заявляет, что "слуги народа" боятся своего народа. Они пошли на лишение конституционного права выбора 500 тысяч наших сограждан на Донбассе, снимают с выборов оппозиционных кандидатов на Николаевщине. В Украине устанавливается Зе-диктатура.

ОП-ЗЖ будет отстаивать права наших партийцев и наших кандидатов на Николаевщине в судах, всеми допустимыми законными средствами. Все виновные в нарушении закона и демократических прав понесут заслуженную ответственность. Мы будем участвовать в выборах, победим и сделаем всё, чтобы улучшить жизнь людей.