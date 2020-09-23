"Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула Владислава Чайку кандидатом в мэры Николаева
"Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула Владислава Чайку кандидатом в мэры Николаева. Соответствующее решение было принято в ходе партийной городской конференции.
Народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний, в ходе конференции внес предложение относительно кандидатуры Чайки.
"Кто за то, чтобы выдвинуть Владислава Чайку на пост кандидата в мэры Николаева прошу проголосовать", - заявил Загородний.
В итоге решение было принято практически единогласно.
Напомним, накануне "Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула бывшего главу КГГА Александра Попова на должность мэра Киева.