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"Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула Владислава Чайку кандидатом в мэры Николаева

Владислав Чайка Фото из открытых источников

"Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула Владислава Чайку кандидатом в мэры Николаева. Соответствующее решение было принято в ходе партийной городской конференции.

Народный депутат от ОПЗЖ Юрий Загородний, в ходе конференции внес предложение относительно кандидатуры Чайки.

"Кто за то, чтобы выдвинуть Владислава Чайку на пост кандидата в мэры Николаева прошу проголосовать", - заявил Загородний.

В итоге решение было принято практически единогласно.

Напомним, накануне "Оппозиционная платформа - За жизнь" выдвинула бывшего главу КГГА Александра Попова на должность мэра Киева.

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