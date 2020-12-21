"Оппозиционная платформа - За жизнь": В Запорожье тандем власти и Ахметова ‒ Новинского использовал национал-радикалов для борьбы с народными избранниками

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В Запорожье тандем власти и Ахметова ‒ Новинского использовал национал-радикалов для борьбы с народными избранниками. Об этом говорится в заявлении "Оппозиционной платформы - За жизнь".

Приводим его текст дословно:

"Оппозиционная платформа – За жизнь" в Запорожской области сумела сорвать планы экс-главы ОГА Виталия Боговина, который намерен был незаконно занять пост председателя областного совета. На такие преступные действия Боговин решился, ощущая поддержку Зеленского и его окружения, а также опираясь на Ахметова и Новинского, стремящихся любой ценой удержать контроль над Запорожской областью.

Не имея никаких правовых механизмов, лишившись поддержки украинских граждан, что со всей очевидностью продемонстрировали местные выборы, тандем власти и Ахметова ‒ Новинского пошел на силовое блокирование зала заседаний Запорожского областного совета. Утром 21 декабря зал заседаний оказался захвачен национал-радикалами в камуфляже, а правоохранительные органы, несмотря на заявление, поданное представителями "Оппозиционной платформы – За жизнь", не приняли решительных мер для задержания виновных и начала расследования по этому возмутительному факту.

Фактически речь идет об использовании национал-радикалов для давления на депутатов, избранных жителями Запорожской области.

Сейчас в Запорожском городском совете сложились все предпосылки для повторной попытки захвата власти, поскольку на его заседание не допускают представителей прессы, которые могут зафиксировать случаи подлога документов, насилия в отношении депутатов, как это имело место в Запорожском и Одесском областных советах, где против народных избранников открыто применили силу. Тогда народному депутату от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Татьяне Плачковой были нанесены травмы.

Происходящее сегодня позволяет с уверенностью утверждать: власть Зеленского пошла на прямой сговор с крупным бизнесом и криминалом, нарушая закон, совершая преступления и противопоставляя себя Украинскому народу.