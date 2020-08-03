"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует ввести постоянные ограничения на зарплаты чиновников, менеджмента и членов наблюдательных советов госкомпаний

"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует ввести постоянные ограничения на зарплаты чиновников, менеджмента и членов наблюдательных советов государственных компаний. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте партии.

Приводим его текст дословно:

Зе-власть продолжает торговать остатками суверенитета Украины и стоять навытяжку перед кредиторами. На днях правительство Шмыгаля подписало Меморандум о получении кредита от Европейского Союза. В обмен на очередную кредитную "дозу" Кабинет Министров обязался, в том числе, продолжить сотрудничество с МВФ, назначать угодных кредиторам чиновников, усилить административное давление на украинских предпринимателей. Кроме того, обеспечить высокие доходы для иностранных надзирателей, засевших в наблюдательных советах стратегических украинских компаний. Их обиженное нытье по поводу "нищенских зарплат" в 47 тысяч гривен было услышано покровителями.

Зе-власть цинично называет такую политику "продолжением реформ, которые обеспечат благосостояние украинских граждан". В действительности, это клятва колониальной администрации в верности курсу на сдачу национальных интересов и разграбление страны. Власть, пекущаяся о доходах кредиторов и их марионеток, — не имеет права называться украинской!

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти прекратить торговлю национальным суверенитетом. Очистить государственные компании от иностранных надсмотрщиков. Поддержать инициативу нашей фракции и ввести постоянные ограничения на зарплаты чиновников, менеджмента и членов наблюдательных советов госкомпаний.