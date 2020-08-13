"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отправить в отставку министра юстиции и полностью "перезагрузить" общественный совет при министерстве

Фото: Пресс-служба партии "Пропозиция"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отправить в отставку министра юстиции и полностью "перезагрузить" общественный совет при министерстве. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте партии.

Приводим его текст дословно:

Рост доверия и поддержки граждан к работе оппозиционных партий провоцирует истерику у Зе-власти, партии войны и ручных "грантоедов" на прикорме у внешних кредиторов. В попытке не допустить политического поражения своего режима они пытаются любыми методами давить и запугивать оппозицию, и уже не разбирают ни способов, ни средств.

После серии бандитских налетов на офисы оппозиции, бросания гранат и закладки мин, террористических нападений на оппозиционеров, власть и ее приспешники теперь пытаются задействовать административную машину. В среду 12.08. так называемый общественный совет при Министерстве юстиции Украины принял решение рекомендовать Минюсту начать процедуру запрета деятельности "Оппозиционная платформа - За жизнь" и "Партии Шария".

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти и лично от Президента Зеленского остановить репрессии против оппозиционных партий. Найдите и привлеките к ответственности экстремистов, занимающихся открытым бандитизмом. Верните украинским гражданам право голоса, прекратите административный террор и не пытайтесь столкнуть Украину к диктатуре!

Мы требуем полной очистки власти от ставленников партии войны и грантоедов, находящихся под внешним управлением. В том числе, Министра юстиции Малюськи, не справляющегося со своими обязанностями. Настаиваем на необходимости полной перезагрузки так называемых общественных советов при министерствах, куда прошлый и нынешний режим пристроил самых преданных "соросят" и самых оголтелых радикалов.

Несмотря на открытый террор и административное давление, мы продолжим защищать права и интересы украинских граждан. При помощи и поддержке украинского народа мы очистим власть, вернем мир и благополучие в нашу страну.