"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отчета главы НБУ, – Бойко

Народный депутат Юрий Бойко "Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует отчета председателя Национального банка Украины Якова Смолия. Об этом 3 июля заявил сопредседатель фракции ОП-ЗЖ, народный депутат Юрий Бойко, сообщает пресс-служба политсилы.

"У нас принципиальная позиция – любой руководитель, который уходит в отставку, должен прийти в парламент и отчитаться о своей работе. В целом к нынешнему главе Нацбанка у нас отрицательное отношение. Он работает не на Украину, а выполняет заказы своих настоящих руководителей – внешних кредиторов", – подчеркнул народный депутат.

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По словам Бойко, возглавлять Нацбанк должен человек и специалист, который будет отстаивать национальные интересы страны, "а не занимается выплатами по внешним обязательствам любой ценой за счет собственных граждан".

"И второе – чтобы этот человек думал о реальном секторе, банки поощрялись давать кредиты экономике, реальному сектору, предприятиям. Это одна из главных задач банковской системы. Сегодня она не выполняется", – добавил политик.

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Кроме этого, депутат раскритиковал действующее правительство из-за того, что ряд обещаний остались не выполненными.

"Власть не демонстрирует политической воли бороться с коррупцией, злоупотреблениями на местах, бедностью. Власть забыла о людях и занимается решением каких-то своих вопросов. Поэтому закономерно, что рейтинги власти стремительно падают. Что же касается экономики, то с ней все будет в порядке тогда, когда у нас будет профессиональное правительство, которое в первую очередь будет думать о своей стране, а не об обслуживании внешних кредиторов", – подытожил парламентарий.

Напомним, ранее Юрий Бойко заявлял, что украинская власть далека от реальной жизни и не собирается решать проблемы людей.