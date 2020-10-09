"Оппозиционная платформа — За жизнь": Травлю партии в Николаеве организовал Арахамия

В ОПЗЖ заявили о намерении действующей власти фальсифицировать результаты местных выборов Фото:"Оппозиционная платформа - За жизнь"

"Слуги народа" продолжают попытку заблокировать участие "Оппозиционной платформы — За жизнь" в выборах в городской совет Николаева. Об этом говорится в заявлении, размещенном на сайте ОПЗЖ.

Приводим его текст дословно:

Суд первой инстанции отказался играть по правилам партии власти и не снял наш партийный список с регистрации. Теперь николаевские "слуги" готовят апелляцию на это решение.

Организатором травли ОПЗЖ в Николаеве является непосредственно глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия. Организовывая судебную войну против оппозиции, Д. Арахамия ссылается на личное распоряжение Президента Зеленского о снятии с регистрации одного из николаевских списков ОПЗЖ — городского или областного.

"Оппозиционная платформа — За жизнь" призывает Президента Украины Владимира Зеленского прекратить травлю оппозиции со стороны руководителей партии "Слуга народа". Такие действия дискредитируют власть, дестабилизируют ситуацию в регионе и вредят украинской демократии.

Мы рассчитываем, что вмешательство Президента прекратит незаконную травлю оппозиции, судебную войну в Николаеве и административный произвол. В демократической стране давление на суды и избирательные комиссии неприемлемо. Исход выборов должны решать избиратели, а не представители действующей власти. Абсолютно недопустимы попытки партии власти выдавить из выборов оппозицию, тем более под прикрытием поручения Президента.